لأغراض المراقبة.. إسرائيل تطلق قمرا اصطناعيا جديدا

أطلقت إسرائيل اليوم الاثنين قمرا اصطناعيا جديدا لأغراض المراقبة قالت إنه سيوفر لمخابراتها العسكرية قدرات مراقبة عالية الجودة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها "أطلقت إدارة الفضاء في مديرية البحث والتطوير الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وصناعات الفضاء الإسرائيلية بنجاح القمر الاصطناعي الاستطلاعي (أوفيك 16) الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش)".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى "خضوع قمر الاستطلاع الكهروضوئي ذي القدرات المتقدمة إلى سلسلة من الاختبارات".

وأشاد وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالإنابة بيني غانتس بالإنجاز، وقال "إن الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي (أوفيك 16) بين عشية وضحاها يعتبر إنجازا رائعا آخر" لقطاع الدفاع في إسرائيل.

وبحسب وزير الدفاع فإن "التفوق التكنولوجي والقدرات الاستخباراتية أمران أساسيان لدولة إسرائيل (…) سنواصل تعزيز قدرات إسرائيل والحفاظ عليها على كل جبهة وفي كل مكان".

نتنياهو: إطلاق القمر الاصطناعي (أوفيك 16) يزيد من قدرات إسرائيل للعمل ضد أعدائها (رويترز)

تعزيز القدرات

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع خاص لحكومته إن إطلاق القمر الاصطناعي (أوفيك 16) يزيد من قدرات إسرائيل للعمل ضد أعدائها القريبين والبعيدين، على حد تعبيره.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فإن هذا القمر سيستخدم لمراقبة أنشطة إيران النووية.

يشار إلى أن إسرائيل لطالما أكدت أنها ستعمل جاهدة لمنع إيران من امتلاك أسلحة ذرية، بينما تنفي طهران أن يكون لبرنامجها النووي أي أوجه عسكرية.