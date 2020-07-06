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سياسة|إيران

"كابوس لأعداء إيران".. طهران تشيد قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج

إطلاق صاروخ إيراني خلال مناورات حربية سابقة شمال المحيط الهندي وبالقرب من مدخل الخليج (رويترز)
إطلاق صاروخ إيراني خلال مناورات حربية سابقة شمال المحيط الهندي وبالقرب من مدخل الخليج (رويترز)
6/7/2020

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال علي رضا تنكسيري إن "الحرس أسس قواعد عسكرية للصواريخ والقوارب السريعة تحت الأرض على طول الخط الساحلي جنوب البلاد".

وأضاف تنكسيري في تصريح لصحيفة محلية أن القواعد تنتشر على طول الساحل الإيراني من المياه الخليجية وصولا إلى بحر عمان، وأن القوات المسلحة ستستعرض هذه القواعد في الوقت الذي تراه مناسبا.

وأكد الجنرال الإيراني أن القوات المسلحة منتشرة في كل مكان في المياه الخليجية وبحر عمان، واصفا ذلك بأنه كابوس للأعداء حسب تعبيره.

كما أوضح المسؤول العسكري أن البحرية مدعومة أيضا بقوات التعبئة المعروفة باسم " الباسيج"، وأن عدد هؤلاء يصل إلى ٢٣ ألف عنصر.

ويتحدث القادة العسكريون الإيرانيون بشكل روتيني عن إنجازات عسكرية، خاصة فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني.

غير أن معظم مثل هذه التطورات لا تزال سرية، ولا يمكن التثبت من صحتها بشكل مستقل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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