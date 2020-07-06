طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية مساء الأحد سلسلة غارات على أراض زراعية شرقي غزة، بعد إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر باتجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل وكالة "الأناضول" بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على أراض زراعية في حي "الزيتون"، شرقي مدينة غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "مقاتلات ومروحيات حربية أغارت على مواقع تابعة لحركة حماس في غزة".

وأضاف أنه "تم استهداف بنية تحتية في هذه المواقع"، دون مزيد من التفاصيل.

وزعم الجيش أن القصف يأتي "ردا على إطلاق ٣ صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء الأحد".

ولم يوضح البيان مكان سقوط الصواريخ الفلسطينية وإن كان ذلك قد أسفر عن أضرار بشرية أو مادية، في حين لم تعلن على الفور أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

ودوّت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنّ منظومة القبة الحديد الدفاعية لم تعمل، في إشارة إلى أن الصاروخين الأولين لم يطلقا باتجاه مناطق مأهولة.

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من غزة ويرد على ذلك باستهداف مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية بالقطاع، لكن منذ بدء أزمة كورونا في مارس/آذار الماضي تشهد الحدود هدوءا نسبيا.

وحذّرت حركة حماس في نهاية يونيو/حزيران من أن خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ترقى "لإعلان حرب".

وفي الأول من يوليو/تموز، أطلقت حركة حماس صواريخ في اتجاه البحر تحذيرا لإسرائيل بعدم المضي قدما في خطة الضم، وفق ما أفادت به مصادر في الحركة الإسلامية لوكالة فرانس برس.