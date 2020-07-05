تخرجت في جامعة القاهرة.. كويكي تفوز بولاية ثانية حاكمة لطوكيو

أعلنت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي فوزها بالاقتراع لولاية ثانية لحكم إحدى أكثر مدن العالم اكتظاظا، وتعهدت على الفور بتكثيف جهود محاربة الارتفاع الأخير في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوردت وسائل إعلام كبرى -بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية- استنادا إلى استطلاعات رأي أجريت عند الخروج من مراكز الاقتراع أن كويكي حققت انتصارا كبيرا مع انتهاء التصويت الساعة الثامنة مساء (11 صباحا بتوقيت غرينتش)، متجاوزة التحديات التي شكلتها فئة كبيرة من المرشحين يفتقر معظمهم إلى الخبرة السياسية.

وكويكي (67 عاما) سياسية يمينية تتمتع بخبرة ومهارة، وهي قيادية نادرة في السياسة اليابانية التي يسيطر عليها الرجال، كما ينظر إليها بوصفها مرشحة محتملة لتولي رئاسة الوزراء، وقد تحدّت رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي.

وعادت في الأشهر الأخيرة إلى الواجهة عبر إدارتها أزمة وباء كوفيد-19، متحدثة بشكل مستمر إلى السكان البالغ عددهم 14 مليونا عن الأزمة باللغة الإنجليزية، في مبادرة نادرة باليابان.

وقال العديد من المراقبين إن أداءها السلس خلال جائحة كوفيد-19 تناقض بشكل حاد مع آبي الذي يقول منتقدوه إنه أفسد رد فعل اليابان.

كويكي ظهرت إلى الواجهة الإعلامية بقوة عبر إدارتها أزمة وباء كورونا في طوكيو (رويترز)

وألقت كويكي خطاب انتصار عبر الإنترنت أمام عدد محدود من الصحفيين لتقليل مخاطر الإصابة بالفيروس، وقالت الحاكمة المنتخبة إن "المسألة العاجلة هي فيروس كورونا"، فيما تم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات -الذي يبلغ أكثر من 100 مصاب يوميا بطوكيو- في الأيام الأخيرة.

وطغى فيروس كورونا أيضا على تصويت الأحد مع وضع موظفي مراكز الاقتراع كمامات وقفازات بلاستيكية، وشرائط على الأرض للفصل بين الناخبين.

وعقّمت أماكن الإدلاء بالأصوات بعد كل استخدام، وتم حث الناخبين على استخدام معقم اليدين عند دخولهم وخروجهم.

تململ من الألعاب الأولمبية

وتبدأ كويكي ولايتها الثانية وسط تململ متنام تجاه الألعاب الأولمبية، إذ أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف سكان العاصمة لا يعتقدون أن الدورة يجب أن تقام العام المقبل.

ومثلت الألعاب الأولمبية -التي من المقرر افتتاحها في 23 يوليو/تموز 2021 بعد إرجاء تاريخي بسبب أزمة الوباء- موضوعا رئيسيا أثناء الحملة الانتخابية، وتعهدت كويكي بخفض موازنة الألعاب قدر المستطاع.

وفازت كويكي بسهولة بولاية ثانية، لكن معارضيها يشيرون إلى أنها اهتمت في سنواتها الأربع الأولى كحاكمة لطوكيو بالبروز إعلاميا أكثر من أداء مهامها.

ويعد تبني كويكي -التي تتقن الإنجليزية وتتحدث العربية- مبدأ "الأممية" نادرا في السياسة اليابانية التي تتسم بالانغلاق إلى حد ما، والتركيز على الشؤون الداخلية.

انتخابات ولاية طوكيو أجريت وسط احترازات مشددة لمنع تفشي وباء كورونا (رويترز)

ودرست كويكي -المولودة في مدينة آشيا غربي اليابان عام 1952- في جامعة "كانسي غاكوين" قبل تخرجها في جامعة القاهرة بمصر عام 1976.

وبعد عملها مترجمة لفترة انتقلت للعمل مذيعة تلفزيون، فأجرت مقابلات مع شخصيات، منها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

المسيرة السياسية

وفازت كويكي بداية بمقعد في مجلس المستشارين بالبرلمان الياباني عام 1992، قبل أن تنتقل إلى مجلس النواب الأكثر نفوذا في العام التالي.

وانضمت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم في 2002، وتولت منصب وزيرة البيئة عام 2003، وفي ولاية آبي الأولى كرئيس للوزراء عملت كويكي مستشارة خاصة، قبل أن تصبح أول وزيرة دفاع في اليابان.

ورغم تقربها من كبار الشخصيات السياسية فإنها حظيت بدعم فاتر في صفوف الحزب الليبرالي الديمقراطي، وفشلت في تولي زعامته.

وعندما ترشحت لمنصب حاكم طوكيو في 2016 دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي مرشحا آخر، لكن سكان طوكيو دعموا حماستها للإصلاح وانتخبوها كأول حاكمة للعاصمة اليابانية التي يقطنها أكثر من عُشر سكان اليابان.

وانتخبت كويكي بسهولة عام 2016، وباتت أول امرأة على رأس العاصمة العملاقة.

وقامت كويكي بأكبر مغامرة سياسية في 2017 عندما أسست "حزب الأمل" الذي قاد المعارضة في وجه الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة آبي في الانتخابات العامة، وأثار ذلك تكهنات أنها ستتخلى عن دورها كحاكمة طوكيو للترشح لمنصب رئاسة الوزراء.