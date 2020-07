المغني كاني ويست زوج كيم كارداشيان يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية

أعلن المغني الأميركي كاني ويست زوج عارضة الأزياء كيم كارداشيان ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستُجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكتب ويست في تغريدة على تويتر نشرها أمس السبت تزامنا مع احتفال الأميركيين بعيد الاستقلال "علينا الآن أن نحقق وعد أميركا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا، أترشح لرئاسة الولايات المتحدة".

ولم يذكر المغني والمنتج الثري (43 عاما) أي تفاصيل إضافية، كما لم يتضح إن كان قد تقدم بهذا الترشح رسميا، وعلقت زوجته كيم كارداشيان عبر تويتر بنشر صورة للعلم الأميركي.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

