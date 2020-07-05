المغني كاني ويست زوج كيم كارداشيان يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية

أعلن المغني الأميركي كاني ويست زوج عارضة الأزياء كيم كارداشيان ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستُجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكتب ويست في تغريدة على تويتر نشرها أمس السبت تزامنا مع احتفال الأميركيين بعيد الاستقلال "علينا الآن أن نحقق وعد أميركا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا، أترشح لرئاسة الولايات المتحدة".

ولم يذكر المغني والمنتج الثري (43 عاما) أي تفاصيل إضافية، كما لم يتضح إن كان قد تقدم بهذا الترشح رسميا، وعلقت زوجته كيم كارداشيان عبر تويتر بنشر صورة للعلم الأميركي.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

وعلق آلاف من رواد تويتر على هذا الإعلان الذي احتل صدارة المواضيع الأكثر تفاعلا عبر الشبكة في بلدان عدة حول العالم، وقد شكك كثير من هؤلاء في رغبة المغني في الاستمرار بهذا الترشح، ورأوا أنها قد تكون مجرد حيلة تسويقية.

إيلون ماسك يدعمه

من جهته، كتب إيلون ماسك رئيس شركة تسلا تعليقا أعلن فيه "الدعم الكامل" للمغني في هذه الخطوة.

وكان ويست احتل عناوين الصحف في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل نفسية وتصريحات مثيرة للجدل بشأن العبودية ودعمه للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي لا يتمتع بشعبية بين محبي ومنتجي أغاني الراب التي يغنيها ويست.

ويست التقى ترامب في أكثر من مناسبة (رويترز)

والتقى ويست الرئيس ترامب في البيت الأبيض عام 2018، وفي مقابلة صحفية في العام التالي قال إن دعمه ترامب كان حيلة لإبعاد الديمقراطيين وتمهيد الطريق ليخوض سباقه الخاص إلى البيت الأبيض.

وأضاف في تلك المقابلة "ستأتي اللحظة التي أكون فيها رئيس الولايات المتحدة".