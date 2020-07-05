الرئيس الجزائري: نرحب بأي مبادرة مغربية لإنهاء الأزمة

وقال عبد المجيد تبون -في حوار مع مقابلة مع التلفزيون الفرنسي الحكومي (فرانس 24)- إذا كانت هناك مبادرة من الأخوة المغاربة لتجاوز التوتر سنرحب بها بالتأكيد، وأظن أنهم يمكنهم إطلاق هذه المبادرة لإنهاء هذه المشاكل.

وأشار إلى أن التوتر بين البلدين ما زال لفظيا لحد الآن، وأعرب عن أمله بأن تتوقف الأمور عند هذا الحد، وأضاف "صوت العقل كان دائما الأعلى في علاقات البلدين".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 أرسل الملك المغربي محمد السادس برقية تهنئة إلى تبون بتوليه منصبه رئيسا للجزائر، ودعاه فيها إلى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء.

وخلال الأسابيع الماضية، تجددت توترات سياسية ودبلوماسية بين الجزائر والمغرب على خلفية تصريح لدبلوماسي مغربي ضد الجزائر.

ولدى سؤاله عن معلومات متداولة بشأن قرار بلده إنشاء قاعدتين عسكريتين على الحدود مع المغرب ردا على مشروع مماثل من الرباط، رد تبون "لا أؤكد ولا أنفي ذلك".

ومنذ عقود، تشهد العلاقات الجزائرية المغربية انسدادا على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ 1994 وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وصف تبون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه شخص صادق ونظيف. وقال تبون إنه مع الرئيس ماكرون يمكن الذهاب بعيدا في التهدئة وحل المشاكل المتعلقة بالذاكرة مع فرنسا.