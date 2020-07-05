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سياسة|إثيوبيا

اغتيال هونديسا.. أكثر من 150 قتيلا باحتجاجات إثيوبيا ومصر تنفي علاقاتها بالاضطرابات

مظاهرات ضد تهميش قومية الأورومو بإثيوبيا (رويترز)
مظاهرات ضد تهميش قومية الأورومو بإثيوبيا (رويترز)
5/7/2020

قال مسؤول أمني إقليمي إن نحو 156 شخصا لقوا حتفهم في احتجاجات شهدتها إثيوبيا بعد مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا، في الوقت الذي نفت فيه مصر أي علاقة لها بالتوترات الأمنية في هذا البلد، في ظل أزمة بين الطرفين بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وقال جبريل محمد مدير مكتب الأمن والسلام في أوروميا إن تلك الحصيلة للأشخاص الذين سقطوا قتلى في منطقته فقط والتي شهدت أكبر عدد من القتلى والمصابين في تلك الاحتجاجات.

وخرجت الاحتجاجات إثر اغتيال هونديسا -الذي يمثل رمزا لعرقية الأورومو- بالرصاص مساء الاثنين الماضي بالعاصمة أديس أبابا لأسباب لا تزال مجهولة، وامتدت تلك الاحتجاجات إلى منطقة أوروميا المحيطة بها التي تشتكي التهميش الاقتصادي والسياسي.

وأضاف محمد أن حصيلة القتلى قد ترتفع نظرا لعدد المصابين الذين لا يزالون يتلقون علاجا في المستشفيات، وأشار إلى أن 145 من القتلى مدنيون والباقين من قوات الأمن.

مصر تنفي

وفي ذات السياق، نفى القنصل العام المصري بالسودان أحمد عدلي إمام أي علاقة لبلاده بالتوترات الأمنية في إثيوبيا، داعيا الأخيرة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضاياها الداخلية، وعدم تعليق أزماتها على شماعات خارجية، حسب تعبيره.

كما نفى الدبلوماسي المصري أيضا ما تردد من معلومات عن سعي القاهرة لإقامة قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان.

وأضاف أن مصر لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية لكنها في الوقت ذاته تدافع عن حقها في الحياة، مشددا في تصريحات صحفية أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بالتوافق والالتزامات القانونية التي تضمن حقوق بلده والسودان وإثيوبيا في مشروع سد النهضة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد قال في خطاب متلفز ألقاه مساء الثلاثاء الماضي إن قتل هونديسا "عمل شرير" ارتكبه وحرض عليه "أعداء من الداخل والخارج حتى يفسدوا علينا السلام ويمنعوننا من إنجاز الأمور التي بدأناها".

وأحدث اغتيال المغني الشهير صدمة كبيرة وسط قومية الأورومو التي ينحدر منها أيضا آبي أحمد.

وقد بزغ نجم هونديسا -وهو سجين سياسي سابق- خلال الاحتجاجات التي خرجت على مدى سنوات ضد الحكومة والتي اشتعلت شرارتها في قلب إقليم أوروميا. وكانت أغانيه ملهمة لذلك الحراك الذي دفع بآبي أحمد إلى السلطة.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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