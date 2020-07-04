فصل شرطيين أميركيين قلدا وضعية خنق رجل أسود

فُصل شرطيان أميركيان بعد انتشار صورة لهما يظهران فيها وهما يقلدان وضعية خنق رجل أسود قبل أن يتوفى، وذلك أمام نصب تذكاري له، وفق ما أعلنته شرطة كولورادو في بيان.

وتوفي إلايجا ماكلين (23 عاما) في أغسطس/آب الماضي في أورورا، بعد 3 أيام من استخدام الشرطة وضعية الخنق، وحقنه بمادة الكيتامين لتهدئته، ولكن قلبه توقف.

وأمرت الشرطة هذا الأسبوع بفتح تحقيق خاص في وفاته، التي تجدد الحديث عنها بعد مقتل جورج فلويد لدى توقيفه من قبل الشرطة في مايو/أيار الماضي، وهو ما أثار غضبا واحتجاجات واسعة.

وقامت عناصر الشرطة إيريكا ماريرو وكايل ديتريتش وجارون جونز بتقليد وضعية الخنق التي استخدمت للسيطرة على ماكلين.

وفي بيان نُشر على الإنترنت، أكدت قائدة شرطة أورورا بالإنابة فانيسا وليسون أمس الجمعة فصل الشرطية ماريرو والشرطي ديتريتش.

وأوضحت أن الشرطي الثالث الذي يظهر في الصورة (جارون جونز) استقال الثلاثاء. وأضافت أنها تتفهم "التأثير المدمر لهذه الواقعة على العلاقة بين المجتمع وجهاز الشرطة".

وأرسل الشرطيون الثلاثة الصورة إلى شرطي رابع يدعى جيسون روسنبلات، الذي رد بضحكة، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية محلية، وتعرض هو الآخر إلى الفصل.