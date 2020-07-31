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سياسة|مصر

الكويت تستهجن فيديو "حرق العلم" وتدعو مصر لمحاسبة المتورطين

السفارة الكويتية نقلت استياء الأوساط الشعبية والرسمية في الكويت (شترستوك)
السفارة الكويتية نقلت استياء الأوساط الشعبية والرسمية في الكويت (شترستوك)
31/7/2020

قالت السفارة الكويتية في القاهرة إنها تابعت باستهجان المقاطع التي دعت لحرق العلم الكويتي؛ وأكدت أن هذا العمل يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة للكويت، ومن شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين.

وأضافت السفارة أنها نقلت استياء الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت للمسؤولين في مصر.

كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ‏ومحاسبة كل من شارك في هذه الإساءات وروج لها.

وكان قد انتشر أمس مقطع مصور، يظهر شخصا يحمل علم الكويت ويدعو من يقابلهم إلى حرقه مقابل مبلغ مالي.

ورغم أن الجميع رفضوا عرضه، فإن الخطوة اعتبرت إساءة للعلم الذي يمثل رمز الدولة؛ وهو ما حدا بالكويتيين لمطالبة سلطات بلادهم باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الإساءة.

ومؤخرا تصاعد سجال ومناكفات كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

المصدر : الجزيرة

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