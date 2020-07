مهاجمة المتظاهرين واقتراح تأجيل الانتخابات.. أوباما ينتقد سلوك ترامب تجاه الأميركيين

هاجم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أمس الخميس الرئيس الحالي دونالد ترامب، وأدان إرسال عناصر من الشرطة الفدرالية ضد "محتجين سلميين"، وجهود السلطات "لمهاجمة حق تصويت" الأميركيين.

وناشد أول رئيس أسود للولايات المتحدة مواطنيه خلال تشييع جون لويس (أحد أهم الشخصيات في حركة الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في أتلانتا) المشاركة في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقال أوباما إنه رغم التقدم المحرز منذ ستينيات القرن الماضي، الذي تميز بالقمع ضد ناشطين مثل جون لويس، "لا يزال بإمكاننا رؤية حكومتنا الفدرالية ترسل رجال أمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين السلميين".

وأرسل دونالد ترامب -الذي يأمل الفوز بولاية رئاسية ثانية من خلال تقديم نفسه كضامن "للقانون والنظام"- إلى بورتلاند (شمال غربي الولايات المتحدة) 100 من عناصر الشرطة الفدرالية، يرتدون بزات قوات شبه عسكرية لتوقيف عشرات المتظاهرين المناهضين للعنصرية المتهمين بأنهم "مثيرون للشغب".

John spent his entire life fighting for justice and equality––and now he has left behind his marching orders for all of us. https://t.co/Cs5H6ckezR

— Barack Obama (@BarackObama) July 30, 2020