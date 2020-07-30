بين منح المناصب ومنع الترشح.. انتقادات لعسكرة السلطة في مصر

انتقد ناشطون ما اعتبروه مزيدا من عسكرة السلطة في مصر بعد إصدار السيسي قرارا بتعيين مستشار عسكري لكل محافظة، بينما صدّق على قانون يمنع ضباط الجيش السابقين من الترشح لأي انتخابات دون موافقة الجيش.

وحسب التعديل القانوني الذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فسيكون لكل محافظة من المحافظات الـ 27 بمصر مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يقوم بتعيينهم وزير الدفاع.

وستكون لهؤلاء المستشارين العسكريين صلاحيات واسعة، تتمثل حسب القانون الجديد بتمثيل وزارة الدفاع بالمحافظات، والمتابعة الميدانية للخدمات والمشروعات، والتواصل المجتمعي مع المواطنين بشأن المشكلات، والتنسيق مع الجهات المعنية في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتنسيق مع الجهات التعليمية لتنفيذ منهج التربية العسكرية.

كما منح القانون صلاحيات أخرى للمستشارين العسكريين، أبرزها المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظات، وعقد اجتماعات مع القيادات التنفيذية إذا لزم الأمر، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي جهات معنية في الأمور التي يختص بها.

وشهدت مواقع التواصل كثيرا من التعليقات الغاضبة، اعتبرت ما حدث نوعا من المضي في اتجاه عسكرة الدولة وسيطرة الجيش على مفاصل الدولة ونشاطاتها الاقتصادية والخدمية.

وتحدثت تقارير محلية في السنوات الأخيرة عن سيطرة الجيش على نصف الاقتصاد المصري، على خلاف ما ذكره السيسي أواخر عام 2016 من أن النشاط الاقتصادي للجيش يعادل نحو 2% من حجم الاقتصاد.

وتقول وكالة رويترز إن الجيش قام بتوسيع دوره في عهد السيسي بما في ذلك مجال الاقتصاد إذ يملك شركات تعمل في مجالات تمتد من الغذاء إلى إنتاج الأسمنت.

عسكرة وأخونة

وتولى السيسي السلطة منتصف 2014 بعد نحو عام من قيادته انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي الذي كان أول رئيس جمهورية مدني منتخب في مصر المعاصرة، علما بأن السيسي كان وزيرا للدفاع عندما قاد الانقلاب الذي جاء على وقع احتجاجات شعبية طالبت بانتخابات مبكرة.

والمثير أن الاحتجاجات التي خرجت في يونيو/حزيران 2013 كانت تتهم مرسي بأخونة الدولة (أي بمنح المناصب لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها والتي فاز حزبها بأكثرية أصوات البرلمان) ثم جاء السيسي المنتمي للجيش لينفذ ما يصفه معارضوه بعسكرة الدولة بوتيرة متصاعدة.

وحسب صفحة الموقف المصري على فيسبوك، فإن منصب المستشار العسكري للمحافظة ليس جديدا في حد ذاته حيث كان موجودا من الستينيات إبان حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، لكن دوره كان بروتوكوليا ومحدودا جدا ويتعلق أساسا بقوات الدفاع الشعبي، التي كانت مكلفة بحماية الأماكن المدنية في حالة الحرب.

لكن المنصب يعود هذه المرة باختصاصات واسعة، منها الإشراف على المشروعات، والتواصل مع المواطنين ومتابعة تقديم الخدمات، وهي أمور يفترض أنها من صلب اختصاصات المحافظ والمجالس المحلية.

سئوال برىء بعيدا عن #حكم_العسكر أو #الإنقلاب

هوه ليه أى محافظة ممكن تحتاج مستشار عسكرى ؟!!

رأى الشخصى هية حالة واحده لو المحافظات قررت تعلن الحرب على بعضها

يعنى مثلا لو محافظة الإسكندرية طمعت فى أراضى محافظة البحيرة وقررت تستولى عليها فى الحالة ده المحافظة محتاجه مستشار عسكرى pic.twitter.com/WvGvBBBmrW — خَالِدْ شِهَابْ 💫⁦ (@KhaledShehab) July 29, 2020

السيسي عمل مستشار عسكري في كل محافظة له خمس اختصاصات واربع صلاحيات

محدش قال عسكرة الدولة ؟!

احنا ملناش طمع في حكم مصر

السيسي مصمم يحتل مصر احتلال متكامل

كدا المحافظ هيبقي خدام عند المستشار والشرطة ملهاش غير في اعتقال الاحرار وتقعد علي جنب — Green apple (@Green_Apple_22) July 29, 2020

نص المحافظين اصلا لواءات جيش او رتب سابقه !! تعيين مستشار عسكري كمان غير حاكم عسكري ماهو الا ايجاد وظايف جديده للحبايب بمرتبات فلكيه كنوع من المجامله لاتجاه واحد فقط !!

بدل ما يكون في مستشار اقتصادي او مستشار هندسي للمساعده العلميه في شئون المحافظه ؟! لا يبقى مستشار عسكري !! https://t.co/ZyEwFkHzMG — الأخ عُـمـر® (@Omaralbaiah) July 30, 2020

عسكرة #مصر مستمرة.. #السيسي يعين مستشار عسكري لكل محافظة في سابقة هي الأولى من نوعها pic.twitter.com/Lbzr7JnyBi — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 30, 2020

عرفتم انه تم تعيين مستشار عسكرى فى كل محافظة..سلطاته أقوى من المحافظ ورئيسه رئيس الجمهورية. حاكم عسكرى يعنى https://t.co/ebce2tHvWW — شوقى بيه (@politicus2006) July 30, 2020

أرى أن تعين مستشار عسكري لكل محافظة هو نوع من إهدار للمال العام لا داعي له حيث أن كل محافظة بها كافة المسئولين والمستشار العسكري يلزمه حراسة خاصة وبدلات وكل ذلك يتحمله المواطن المغلوب على أمره حسبي الله ونعم الوكيل واللهم صبرنا على البلاء !! https://t.co/9qLtTsuRij — fouad ahmed (@fouad20ahmed) July 29, 2020

المنع من الترشح

وبالتوازي مع عسكرة المحافظات، صدّق السيسي أمس الأربعاء على تعديلات قانونية جديدة تمنع ضباط الجيش السابقين من الترشح لأي انتخابات دون موافقة الجيش، وهو ما اعتبره ناشطون رغبة في إغلاق الطريق أمام أي معارضة محتملة للسيسي من جانب قادة الجيش السابقين.

وكان مجلس النواب الذي يكاد يخلو من معارضة قوية للسلطة قد وافق على هذا التعديل في السادس من يوليو/تموز الجاري.

وفي السابق، كان يُحظر فقط على ضباط الجيش الذين لا يزالون في الخدمة ممارسة أي نشاط سياسي أو خوض انتخابات دون إذن الجيش، لكن التعديلات الجديدة تمنع أيضا حتى من انتهت خدمتهم من الترشح لأي انتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو حتى محلية.

قائد أركان الجيش السابق سامي عنان أراد الترشح للرئاسة بعد خروجه من الخدمة لكنه وجد طريقه إلى السجن (رويترز)

عنان وقنصوة

وبدا واضحا خوف السيسي من منافسة ضباط كبار له، عندما ألقت السلطات القبض على سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق في عام 2018، بعد أن اتهمه الجيش بالسعي لخوض الانتخابات الرئاسية دون إذن.

وحسب وكالة رويترز فقد ينظر إلى عنان في ذلك الوقت على أنه المنافس الرئيسي للسيسي في محاولته للفوز بفترة رئاسة ثانية، وظل عنان في السجن حتى أُطلق سراحه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولم يكن عنان في الخدمة وقت إعلانه اعتزامه الترشح، لكن الجيش قال إن عنان كان مستدعى للخدمة العسكرية بعد التقاعد، بينما نفى متحدث باسم عنان مخالفة أي قوانين.

ولم تقتصر الملاحقة على عنان، ففي 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، قضت محكمة عسكرية بحبس العقيد أحمد قنصوة الضابط بالجيش ست سنوات لإعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة في مواجهة السيسي.

وفيما يتعلق بقانون منع الترشح للعسكريين، تشكك صفحة الموقف المصري في مدى اتساقه مع الدستور والقوانين المصرية، حيث إنه يحرم أي عسكري حتى لو استقال أو تقاعد من الترشح في أي انتخابات حتى لو كانت الانتخابات المحلية التي لا علاقة لها بالسياسة وإنما ترتبط أساسا بالأمور الخدمية.

وحسب الصفحة فإن الشخص العسكري هو مواطن له حقوق، وإذا كان يمكن تقييد بعضها وفق شروط وظيفته فإن هذا يكون في حدود معينة خصوصا لأصحاب المناصب القيادية والأمنية الحساسة، وبعض الدول تفرض فترة معينة قبل استعادة الحقوق السياسية لضمان عدم استغلال المنصب السابق، لكن دستوريا لا يمكن تعميم حرمان المواطنين من حقوقهم السياسية مدى الحياة بهذا الشكل المطلق.