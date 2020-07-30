البث الحي
سياسة|كويت

الكويت.. النيابة تتسلم 10 بلاغات جديدة في قضية غسيل الأموال

النيابة العامة الكويتية تحقق مع عدد من مشاهير مواقع التواصل بتهمة غسيل الأموال (الصحافة الكويتية)
النيابة العامة الكويتية تحقق مع عدد من مشاهير مواقع التواصل بتهمة غسيل الأموال (الصحافة الكويتية)
30/7/2020

تسلمت النيابة العامة في الكويت 10 بلاغات جديدة ضد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في قضية غسيل الأموال.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن "النائب العام الكويتي أصدر في وقت سابق قرارا بالتحفظ على أموال 10 على الأقل من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر".

وأفادت صحيفتا القبس والأنباء بأن قرار النيابة جاء بعد بلاغ من وحدة التحريات المالية ضد هؤلاء المشاهير بسبب تضخم حساباتهم المصرفية، مما يثير شبهة غسيل الأموال.

وقالت تقارير صحفية محلية إن أجهزة الأمن الكويتية ترصد 23 من المشاهير في السعودية لعلاقاتهم بقضية غسيل الأموال بالكويت، وأضافت التقارير أن التهم شملت عمليات بيع سيارات وساعات بين مشاهير كويتيين وسعوديين.

يذكر أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى خليجيا في عدد الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من المواطنين أو المقيمين على أرضها.

وبحسب إحصائية سابقة نشرتها صحيفة القبس، فإن هناك 3 ملايين مستخدم لموقع فيسبوك في البلاد، و1.8 مليون مستخدم لموقع إنستغرام، إضافة إلى 1.68 مليون مستخدم لموقع تويتر.

المصدر : الصحافة الكويتية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة