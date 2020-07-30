لأول مرة.. الاتحاد الأوروبي يعاقب روسا وصينيين نفذوا هجمات إلكترونية

فرض الاتحاد الأوروبي -الخميس- عقوبات تتعلق بالسفر والمعاملات المالية على قسم في جهاز المخابرات العسكرية الروسية، وعلى شركات من كوريا الشمالية والصين، للاشتباه في مشاركتها في هجمات إلكترونية كبيرة بأنحاء العالم.

وهذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب هجمات إلكترونية، وتشمل العقوبات منعا من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميدا للأصول، إضافة إلى منع مواطني وكيانات الاتحاد من وضع أموال في تصرف الأشخاص والكيانات التي تشملهم القائمة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل -في بيان- "قرر المجلس فرض تدابير تقييدية على 6 أشخاص و3 كيانات نفذوا عدة هجمات إلكترونية أو شاركوا فيها".

وأضاف أن العقوبات تستهدف الاستخبارات العسكرية الروسية، وشركة صينية وشركة كورية شمالية مرتبطة بمجموعة قراصنة إلكترونيين، و4 مواطنين روس ومواطنين اثنين صينيين.

واتهم الاتحاد الأوروبي المخابرات الروسية بتنفيذ هجومين إلكترونيين في يونيو/حزيران 2017، استهدفا العديد من الشركات في أوروبا وتسببا في خسائر مالية هائلة، كما اتُهم الجهاز أيضا بشن هجومين على شبكة الكهرباء في أوكرانيا في 2015 و2016.

وعوقب 4 أفراد يعملون في جهاز المخابرات العسكرية الروسية أيضا لمشاركتهم المزعومة في محاولة لشن هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هولندا في أبريل/نيسان 2018.

كما عوقبت شركة تشوسون إكسبو الكورية الشمالية للاشتباه في تقديمها دعما لمجموعة لازاروس غروب التي تعتبر مسؤولة عن سلسلة من الهجمات الكبرى في أنحاء العالم، بما في ذلك سرقة 81 مليون دولار من حساب بنك بنغلاديش المركزي في بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي في نيويورك عام 2016، في أكبر عملية احتيال عبر الإنترنت في العالم.

وثمة مزاعم أيضا بأن الشركة مرتبطة بهجوم على شركة سوني بيكتشرز في هوليود لمنع طرح فيلم ساخر عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 2014.

كما عاقب الاتحاد الأوروبي أيضا شركة هايتاي تكنولوجي ديفلوبمنت الصينية المتهمة بدعم هجمات إلكترونية تُعرف باسم "عملية كلاود هوبر"، والتي استهدفت سرقة بيانات تجارية حساسة من شركات متعددة الجنسيات في أنحاء العالم. وفُرضت عقوبات أيضا على فردين صينيين بزعم ضلوعهما في الهجمات.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي عقوبات على لازاروس غروب ومجموعتي قرصنة إلكترونية أخريين في كوريا الشمالية، لمشاركتها المزعومة في الهجمات على سوني بيكتشرز وبنك بنغلاديش المركزي وهجمات أخرى.