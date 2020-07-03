إسرائيل توقع اتفاقية مع 42 شركة إماراتية لمواجهة كورونا

وقّعت شركتان إسرائيليتان أمس الخميس اتفاقية مع عدد من الشركات الإماراتية لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي (جلتس) إن الشركتين هما شركة الصناعات الإسرائيلية الجوية وشركة رفائيل (حكوميتان) اللتان تتبعان وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتزودان الجيش بالمعدات والصواريخ وأنظمة الدفاع العسكرية.

وأوضحت الإذاعة في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الشركتين وقعتا الاتفاقية مع 42 شركة إماراتية.

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من جانبها، أعلنت الإمارات رسميا في 26 يونيو/حزيران الماضي إطلاق مشاريع مشتركة مع إسرائيل في المجال الطبي ومكافحة كورونا، وفي اليوم نفسه كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن أبو ظبي زودت إسرائيل بـ100 ألف جهاز فحص للفيروس.

جاء ذلك قبل يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعاون بلاده مع الإمارات في مجال مكافحة كورونا رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ويأتي هذا رغم إعلان إسرائيل عزمها ضم 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة (غور الأردن والمستوطنات) إلى سيادتها، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.