عن المصالحة الخليجية.. السفيرة الأميركية بالكويت: الشيخ صباح اضطلع بدور قيادي

جددت السفيرة الأميركية في الكويت ألينا رومانوسكي دعم بلادها للجهود التي تبذلها الكويت من أجل تحقيق مصالحة خليجية، لافتة إلى ضرورة العمل على إيجاد حل لهذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وقالت السفيرة -في لقاء أجرته معها صحيفة "الجريدة" الكويتية- إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اضطلع بدور قيادي في محاولة المصالحة بين الأطراف المعنية.

وأعربت السفيرة عن تشجيع "بوادر هذه المصالحة"، مؤكدة دعم بلادها لضرورة إيجاد حل وتحقيق الوحدة بين أعضاء دول مجلس التعاون.

ولفتت ألينا رومانوسكي إلى أن المستفيد الوحيد من هذه الخلافات في نهاية الأمر هم من وصفتهم "بالأعداء"، مشددة على أنه لا ينبغي منحهم هذه الفرصة.

وكانت وكالة بلومبيرغ ذكرت أن الكويت تقود جهود وساطة جديدة لحل الأزمة الخليجية، استنادا إلى مقترح تقدمت به الإدارة الأميركية ينص على رفع كل من السعودية والإمارات الحظر الجوي المفروض على رحلات الخطوط الجوية القطرية.

ويعد فتح الأجواء الإماراتية والسعودية أمام الطيران القطري في الأساس مقترحا أميركيا -حسب بلومبيرغ- وقد طرح منذ عدة أشهر، إلا أن الكويت تعمل على التوصل إليه حاليا في شكل اتفاق قطري سعودي.