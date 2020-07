تركيا.. مقتل 4 وإصابة 97 بانفجار في مصنع للألعاب النارية

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن "4 أشخاص قتلوا وجرح 97 آخرون اليوم الجمعة في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية بولاية صقاريا شمال غربي تركيا".

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد بعثت السلطات التركية مروحيتين وأكثر من 80 سيارة إسعاف و11 فريقا طبيا إلى موقع الانفجار.

وأعلن والي صقاريا جتين أوقطاي كالدرم في تغريدة على تويتر أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات حتى الآن، بسبب الانفجار في المصنع الواقع بقضاء هاناك في الولاية، مضيفا أن 150 إلى 200 شخص كانوا داخل المصنع لحظة وقوع الانفجار.

وارتفعت سحابة كبيرة من الدخان عدة أمتار في السماء، فيما كان صوت المفرقعات النارية يدوّي من داخل المصنع، وفق صور بثتها قنوات تلفزيونية تركية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

#BREAKING : At least 56 injured, up to 150 people trapped following explosion at fireworks factory in Turkey’s Sakarya: Sakarya Governor Kaldırım

UPDATE – ⚠️☣ Chemical explosion and radiation hazard exposed after the explosion in #Sakarya!

Sakarya Governor Çetin Pavement said that there are 150-200 people in the factory. 3hree ministers go to Hendek on the orders of Erdogan. #Turkey #explosionpic.twitter.com/yzA6rVSXea

— ISCResearch (@ISCResearch) July 3, 2020