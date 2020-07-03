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سياسة|تركيا

تركيا.. مقتل 4 وإصابة 97 بانفجار في مصنع للألعاب النارية

فرق طبية وسيارات إسعاف في موقع انفجار مصنع للألعاب بصقاريا (وكالة الأناضول)
فرق طبية وسيارات إسعاف في موقع انفجار مصنع للألعاب بصقاريا (وكالة الأناضول)
3/7/2020

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن "4 أشخاص قتلوا وجرح 97 آخرون اليوم الجمعة في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية بولاية صقاريا شمال غربي تركيا".

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد بعثت السلطات التركية مروحيتين وأكثر من 80 سيارة إسعاف و11 فريقا طبيا إلى موقع الانفجار.

وأعلن والي صقاريا جتين أوقطاي كالدرم في تغريدة على تويتر أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات حتى الآن، بسبب الانفجار في المصنع الواقع بقضاء هاناك في الولاية، مضيفا أن 150 إلى 200 شخص كانوا داخل المصنع لحظة وقوع الانفجار.

وارتفعت سحابة كبيرة من الدخان عدة أمتار في السماء، فيما كان صوت المفرقعات النارية يدوّي من داخل المصنع، وفق صور بثتها قنوات تلفزيونية تركية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب شهود عيان، فقد شعر السكان بالانفجار حتى مسافة 50 كلم، فيما اعتقد بعضهم بداية أن ما يحصل هو زلزال.

وفي مؤشر على قلق السلطات من الحادث أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 3 وزراء إلى المكان.

ووقع انفجاران في المصنع نفسه في عامي 2009 و2014 أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة نحو 40 شخصا بجروح، وفق الإعلام التركي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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