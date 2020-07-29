مصر.. إعدام 7 أدينوا بقتل ضابط شرطة في 2013

نفذّت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 7 أشخاص أدينوا بقتل ضابط شرطة في محافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس، بحسب ما أكده مسؤول أمني أمس الثلاثاء.

وأفاد المسؤول بأن مصلحة السجون نفذت الاثنين حكما بإعدام 7 متهمين شنقا، أدينوا بقتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، وأضاف "تسلم الأهالي الجثامين وتم دفنها".

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 عندما كان أبو دومة يتفقد الحالة الأمنية وتعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية وسيارة.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت حكم محكمة الجنايات بإعدامهم.

إعدامات سابقة

وتحتل مصر المرتبة السادسة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقا لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان 2019، بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق.

وقد أعدمت السلطات المصرية الشهر الماضي الليبي عبد الرحيم المسماري، الذي أدين بتنفيذ هجوم جنوب القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2017 أسفر عن مقتل 16 شرطيا.

وفي مارس/آذار تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط السابق في القوات الخاصة المصرية هشام عشماوي، بتهمة الضلوع في عدة هجمات كبيرة استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة بعدما سلّمه الجانب الليبي في 2019.

كما نفذت السلطات في فبراير/شباط حكم المحكمة العسكرية بإعدام 8 أشخاص بتهمة تنفيذ اعتداءات عامي 2016 و2017 قُتل فيها نحو 75 مسيحيا مصريا في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"تفجير الكنائس".