ماذا يحدث في مطار الدمام؟ مغردون يتساءلون عن سبب توقف الرحلات وآخرون يشتكون

أظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ارتباكا واضحا في الملاحة الجوية في أجواء مدينة الدمام.

وكشف موقع فلايت رادار المتخصص بمتابعة حركة الملاحة عن خلو أجواء مطار الدمام من الطائرات تماما رغم وجود العديد من الرحلات المجدولة.

في حين أظهرت صورة أخرى من الموقع تغير خط سير طائرة كانت متوجهة من مطار جازان إلى الدمام وقيام الطائرة بالدوران في محيط مطار الرياض وعدم استكمال الرحلة إلى الدمام.

كما تداول مغردون صورة ثالثة لرسالة وصلت لأحد المواطنين السعوديين من شركة الطيران تبلغه بتأجيل رحلته إلى الدمام.

وتفاعل عدد كبير من المواطنين السعوديين عبر حساباتهم على تويتر يشتكون من انتظارهم لمدة طويلة في المطار، ويتساءلون بشأن ما يحدث فيه.

ماالذي يحدث في مطار الرياض ومطار الدمام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ — بدرالدين القاسمي (@bdralkasmy) July 28, 2020

هل صاير شي في مطار #الدمام؟! — 🌈🐾 (@blvk_197) July 28, 2020