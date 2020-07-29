ماذا يحدث في مطار الدمام؟ مغردون يتساءلون عن سبب توقف الرحلات وآخرون يشتكون

أظهر استطلاع لرويترز أن النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج سيسجل انكماشا حادا العام الحالي، قبل أن يتعافى في 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط، وسط توقعات بارتفاع ديون حكومات هذه الدول.
أظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ارتباكا واضحا في الملاحة الجوية في أجواء مدينة الدمام.
وكشف موقع فلايت رادار المتخصص بمتابعة حركة الملاحة عن خلو أجواء مطار الدمام من الطائرات تماما رغم وجود العديد من الرحلات المجدولة.
في حين أظهرت صورة أخرى من الموقع تغير خط سير طائرة كانت متوجهة من مطار جازان إلى الدمام وقيام الطائرة بالدوران في محيط مطار الرياض وعدم استكمال الرحلة إلى الدمام.
كما تداول مغردون صورة ثالثة لرسالة وصلت لأحد المواطنين السعوديين من شركة الطيران تبلغه بتأجيل رحلته إلى الدمام.
وتفاعل عدد كبير من المواطنين السعوديين عبر حساباتهم على تويتر يشتكون من انتظارهم لمدة طويلة في المطار، ويتساءلون بشأن ما يحدث فيه.
مطار الدمام ومطار الرياض
ماذا يحدث هناك..!#الدمام #الرياض#اليمن
— 💞غ🖤ا🖤د🖤ة🖤ا🖤ل🖤ف🖤ض🖤ل💞 (@gha024390) July 28, 2020
ماالذي يحدث في مطار الرياض ومطار الدمام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
— بدرالدين القاسمي (@bdralkasmy) July 28, 2020
هل صاير شي في مطار #الدمام؟!
— 🌈🐾 (@blvk_197) July 28, 2020
@ksagaca ايش اللي صاير بالمطارات اليوم ؟!
رحلتي تاخرت من جدة بسبب ان مطار الرياض اغلق
و الان يقولوا كمان مطار الدمام قفل و رجعونا قبل الاقلاع الى مطار جدة مرة اخرى وش السالفة 💔
— ع (@amo0ory_b) July 28, 2020