قطار أميركي.. فيديو مزيف يقدم على أنه لمعدات عسكرية مصرية لدعم حفتر

تزامنًا مع موافقة البرلمان المصري على قيام الجيش بمهام قتالية في الخارج، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يصوّر قطارا محمّلا بمعدات عسكرية، يوحي بتدخل عسكري وشيك في ليبيا.

غير أنّ الفيديو منشور بالأساس عام 2015 ولا علاقة له بمصر، بل ينقل مشاهد قافلة عسكرية أميركية في محطة بوربانك بالولايات المتحدة.

ويصوّر الفيديو البالغة مدته دقيقتان و22 ثانية قطارا محملا بمعدات عسكرية من دبابات ومدرعات وآليات.

وأُرفق الفيديو في بعض الأحيان بالعلم المصري وإلى جانبه علامة قلب، وكتب في التعليق باللهجة المصرية "إي ده كلّه (ما كل هذا) يا سيسي ربنا يسترها شكلها كده مش هتعدي على خير" (لن تكون خيرا على طرابلس).

ولقي الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي من يوتيوب وتويتر وفيسبوك، حيث حصد ملايين المشاهدات وعشرات آلاف المشاركات.

مهام قتالية بالخارج

وبدأ انتشار الفيديو بهذه الصيغة في 22 يوليو/تموز الجاري، بعد يومين من موافقة البرلمان المصري الذي يشكل مؤيدو السيسي غالبيته الساحقة، على قيام الجيش بـ"مهام قتالية" خارج حدود مصر دفاعا عن الأمن القومي المصري، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا، الجارة الغربية.

ولم تذكر ليبيا بالاسم، لكن المناقشات خلال الجلسة تمحورت حول "التهديدات التي تواجهها الدولة" من الغرب.

وتشترك مصر في حدود صحراوية يسهل اختراقها مع ليبيا التي تدور فيها حرب، وفق ما رأى نواب.

وحذّر السيسي في 20 يونيو/حزيران من أن تقدم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا، واعتبرت حكومة الوفاق التحذيرات بمثابة "إعلان حرب".

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نزاعا بين سلطتين، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، وحكومة موازية منبثقة من برلمان طبرق يدعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات وروسيا.