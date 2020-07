على طريقة فلويد.. فتاة أميركية تصرخ تحت ركب القوات الفدرالية: لا أستطيع التنفس

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لاعتداء القوات الفدرالية على شابة أميركية فجر الاثنين في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، وهي تصرخ تحت ركب الجنود "لا أستطيع التنفس".

وأظهرت المقاطع اعتداء القوات الفدرالية على الشابة وهي تنزف ويجلس الجنود على ظهرها ضاغطين بأيديهم وبالعصا على رقبتها، مما جعلها تحاول المقاومة وتنادي عليهم بالتوقف قائلة "لا أستطيع التنفس".

كما تداول مغرّدون مقاطع مصورة تظهر جانبا من اعتداءات طالت متظاهرين في بورتلاند وأوكلاند ولوس أنجلوس وسياتل، فضلا عن تهديدات بالسلاح للصحفيين بغية إبعادهم عن تغطية الأحداث.

BREAKING: young woman is arrested. She yells “I can’t breath” while a federal officer kneels on her back as she resists arrest

They continue to command her to stop resisting arrest. She is bleeding from the head pic.twitter.com/omnPKSlUTM

— ELIJAH RIOT (@ElijahSchaffer) July 27, 2020