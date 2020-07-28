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سياسة|يمن

أنباء عن صيغة جديدة لاتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة بمشاركة المجلس الانتقالي

المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يسيطر على عدن ومحافظات أخرى وأعلن فيها "الإدارة الذاتية" (رويترز)
المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يسيطر على عدن ومحافظات أخرى وأعلن فيها "الإدارة الذاتية" (رويترز)
28/7/2020

قال مصدر حكومي يمني للجزيرة إن السلطات السعودية سلمت الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا صيغة جديدة من اتفاق الرياض.

وأضاف المصدر أن الصيغة الجديدة للاتفاق تتضمن البدء في تشكيل حكومة جديدة بمشاركة المجلس الانتقالي والمكونات السياسية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المجلس الانتقالي قدم وعودا بإلغاء إعلان الإدارة الذاتية إذا تم الاتفاق، كما أكد المصدر الحكومي أن الرئيس اليمني طالب الجانب السعودي بضمانات لتنفيذ المجلس الانتقالي ما سيوقع عليه.

وختم المصدر بأن الجانب السعودي يكثف مشاوراته في الرياض ويحث الطرفين على توقيع الاتفاق في وقت قريب.

وسبق أن قال مصدر حكومي يمني للجزيرة إن هادي اشترط إلغاء المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إعلان الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض.

وكان "الانتقالي" الذي يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن ومناطق بالجنوب قد أعلن في 26 أبريل/نيسان الماضي "الإدارة الذاتية" في المحافظات الجنوبية، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد حدة توتر العلاقات مع الحكومة الشرعية التي وصفت الأمر بالانقلاب.

المصدر : الجزيرة

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