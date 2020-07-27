يعمل من مكان آمن.. كورونا يصيب أرفع مسؤول في إدارة ترامب

أعلن البيت الأبيض إصابة مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين بفيروس كورونا المستجد، وهو أرفع مسؤول في إدارة ترامب تثبت إصابته بالفيروس.

وقال البيت الأبيض في بيان إن أوبراين يعاني من أعراض خفيفة، وقد عزل نفسه ويعمل من مكان آمن خارج البيت الأبيض، مضيفا أن إصابته لا تشكل أي خطر على الرئيس أو نائبه.

وكانت وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) قد نقلت عن شخص مطلع أن أوبراين هو أقرب شخص إلى الرئيس يصاب بالفيروس، وأنه لم يعمل من مكتبه منذ أواخر الأسبوع الماضي، ووفقا لمصدر آخر، كتبت بلومبيرغ أن أوبراين أصيب بالفيروس أثناء قضائه إجازة قصيرة مع عائلته وأنه عزل نفسه في منزله منذ تشخيص حالته.

وزار أوبراين باريس منتصف يوليو/تموز الجاري حيث التقى بنظرائه الفرنسي والألماني والإيطالي والبريطاني على وجه الخصوص.

وفي مايو/أيار كشف عن إصابة كاتي ميلر، المتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس وزوجة ستيفن ميلر، المستشار المقرب لدونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد، لكنها تعافت وعادت إلى العمل.