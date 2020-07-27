إخلاء سبيل الصحفي المصري عادل صبري بعد عامين من الحبس الاحتياطي

أعلن نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان إخلاء سبيل الصحفي عادل صبري بعدما قضى في السجن عامين كاملين، وهي أقصى مدة قانونية للحبس الاحتياطي.

وقال رشوان في بيان إنه تابع إجراءات الإفراج عن صبري اليوم الاثنين حتى وصوله إلى منزله، وإنه تواصل معه هاتفيا واطمأن عليه وهو بين أسرته.

ويتولى صبري رئاسة تحرير موقع "مصر العربية"، وقد حُبس على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة ومساعدتها على تحقيق أهدافها، وذلك عقب نشره تقريرا مترجما عن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن وقوع خروق جمة في انتخابات الرئاسة المصرية.

وتحل مصر ثالثة بين أكثر الدول سجنا للصحفيين، وتصل التقديرات الحقوقية لعدد الصحفيين المعتقلين إلى نحو 60 صحفيا، أُفرج عن بعضهم ثم اعتُقلوا مجددا ومنهم الصحفي حسن القباني وزوجته.