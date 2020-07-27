صليب معقوف ورسوم مسيئة على واجهة مسجد بفرنسا

شُوّهت واجهة مسجد مدينة أجان (جنوب غربي فرنسا) مساء السبت برسوم مسيئة وصليب معقوف، وفق ما أعلنته مصادر قضائية ومسؤولون محليون.

وكشف مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية عن أن هناك صليبا معقوفا من بين الرسوم المسيئة التي رُسمت باللون الأحمر.

وصرّح رئيس جمعية المسلمين في المدينة مسعود ستاتي لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه بُلّغ بالأمر "بواسطة مارّة لاحظوا الرسوم على الواجهة".

وأوضح أن مركز شرطة أجان المكلّف بالتحقيق تسلّم تسجيلات كاميرات المراقبة.

وقال ستاتي إن هذه التسجيلات تظهر رجلا يدخل باحة المسجد "بعيد منتصف الليل"، موضحا أنها "المرة الأولى التي نشهد فيها هذا النوع من الإساءة".

وأدان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان "بأشد العبارات الإساءات غير المقبولة التي استهدفت مسجد أجان"، وكتب على تويتر إن "هذه الأعمال الشنيعة تناقض قيم الجمهورية"، معربا عن تضامنه مع مسلمي أجان.

وقال رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا عبد الله زكري "هذه الرسوم (التي تأتي) قبل 5 أيام من العيد (الأضحى) تشكل استفزازا وإهانة للمواطنين الفرنسيين المسلمين في أجان". آملا توقيف المرتكبين ومعاقبتهم.

وتزايدت مخاوف مسلمي فرنسا في السنوات الأخيرة، مع تصاعد حوادث الإسلاموفوبيا، والتركيز الإعلامي على قضايا الحجاب والمسلمين، وسعي اليمين المتطرف لكسب مزيد من المساحة السياسية داخل المؤسسات الفرنسية.