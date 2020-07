شاهد.. انهيار جزء من جدار ترامب بسبب إعصار هانا

تداول صحفيون وناشطون أميركيون مقطعا مصورا للحظة انهيار الجدار الذي أنشئ بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحدود الأميركية المكسيكية لمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة.

وحسب الفيديو -الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي- فقد انهار جزء من الجدار نتيجة إعصار "هانا" الذي تسبب أمس في دمار شديد في ساحل جنوب ولاية تكساس الأميركية، حيث قلب شاحنات عملاقة، وأسقط أعمدة إنارة، وأطاح بأسطح المنازل التي باتت مهددة بفيضانات عارمة في منطقة متضررة بالفعل من جائحة كوفيد-19.

وسخر مغردون مناهضون لترامب مما اعتبروه ضعف بناء الجدار، الذي أطلقوا عليه وصف "جدار ترامب"، كما علق بعضهم بسخرية على الفيديو بالقول إنه "من الممكن أن تطالب المكسيك بإعادة أموالها".

وظهر في المقطع عمال بدوا كأنهم يحاولون إصلاح أو تثبيت ما تهدم من الجدار، ولكن قوة الإعصار وشدة الرياح المصاحبة منعتهم من ذلك.

وقارن بعض معارضي المشروع بين ما وصفوه بضعف الجدار ومنتجات شركات تابعة لترامب، مشيرين إلى أن دافعي الضرائب يتحملون تكلفة هذه الأشياء.وفي ظل عدم وجود رد فعل رسمي على الفيديو، هناك آخرون يشككون في مكان تصوير الفيديو بسبب ضعف دقة التصوير، وعدم وضوح الدلائل على المكان.

