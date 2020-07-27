رفعت علم اليمن ونددت بتعامل التحالف السعودي الإماراتي مع قضية الجنوب.. مظاهرات بأبين لدعم الشرعية ورفض الإقصاء

خرجت في مدينة لودر بمحافظة أبين اليمنية مسيرة حاشدة، أعلن المشاركون فيها دعمهم للسلطة الشرعية ورفض ما سمّوها عمليات الإقصاء ومحاولة احتكار تمثيل القضية الجنوبية في مكون سياسي واحد.

وردد المتظاهرون شعارات ترفض توجهات التحالف السعودي الإماراتي لحصر القضية الجنوبية في تمثيل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وطالبوا بإشراك كافة قوى وتيارات الحراك الجنوبي في أية مشاورات سياسية تتعلق بحل الأزمة اليمنية.

أبين تعلنها مدوية

نعم للرئيس هادي ومشروعه الإتحادي

نعم للوطن ولا للمناطقية

نعم ليمن الدولة الواحدة والوطن الواحد ولا لدويلات المليشيات والأوطان المتعددة

نعم للعيش والتعايش ولا للكراهية والصراع#ائتلاف_وطني_لا_مناطقي pic.twitter.com/oKaZmz74Sx — سامي حروبي SAMI HARUBI (@SamiHarubi) July 27, 2020

كما أعلنوا تأييدهم للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ولوحظ أن المشاركين في المسيرة -التي جاءت ردا على مسيرة نظمها المجلس الانتقالي الأسبوع الماضي- رفعوا أعلام اليمن لأول مرة منذ نحو 15 عاما.