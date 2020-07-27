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سياسة

رفعت علم اليمن ونددت بتعامل التحالف السعودي الإماراتي مع قضية الجنوب.. مظاهرات بأبين لدعم الشرعية ورفض الإقصاء

جزء من مظاهرات أبين التي خرجت لدعم الشرعية اليمنية ورفض الإقصاء السياسي (مواقع التواصل)
جزء من مظاهرات أبين التي خرجت لدعم الشرعية اليمنية ورفض الإقصاء السياسي (مواقع التواصل)
27/7/2020

خرجت في مدينة لودر بمحافظة أبين اليمنية مسيرة حاشدة، أعلن المشاركون فيها دعمهم للسلطة الشرعية ورفض ما سمّوها عمليات الإقصاء ومحاولة احتكار تمثيل القضية الجنوبية في مكون سياسي واحد.

وردد المتظاهرون شعارات ترفض توجهات التحالف السعودي الإماراتي لحصر القضية الجنوبية في تمثيل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وطالبوا بإشراك كافة قوى وتيارات الحراك الجنوبي في أية مشاورات سياسية تتعلق بحل الأزمة اليمنية.

كما أعلنوا تأييدهم للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ولوحظ أن المشاركين في المسيرة -التي جاءت ردا على مسيرة نظمها المجلس الانتقالي الأسبوع الماضي- رفعوا أعلام اليمن لأول مرة منذ نحو 15 عاما.

المصدر : الجزيرة

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