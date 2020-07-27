بسبب تعثر العلاقات.. ألمانيا ترفض مقترح ترامب لإعادة روسيا لمجموعة السبع

شهدت مدينة بايون الفرنسية مظاهرات احتجاجية بالتزامن مع انطلاق أعمال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى بمدينة بياريتس، وهتف المتظاهرون بشعارات تندد بالعولمة والرأسمالية، في حين تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين مستخدمة خراطيم المياه والغاز المدمع.
تقرير: حافظ مريبح
تاريخ البث: 2019/8/25
رفضت قمة مجموعة الدول السبع التي استضافتها مدينة بياريتز الفرنسية امتلاك إيران سلاحا نوويا، وفي حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدء التحضير لقمة أميركية إيرانية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيقبل بها إذا توفرت شروطها.
تقرير: محمد البقالي
تاريخ البث: 2019/8/27