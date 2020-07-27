حرب القنصليات.. الصين تضع يدها على القنصلية الأميركية في تشنغدو

فرضت الصين اليوم الاثنين "سيطرتها" على قنصلية الولايات المتحدة في تشنغدو بعد 3 أيام من إعلان إغلاقها من جانب بكين، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الصينية.

ووصف بيان للخارجية الصينية القرار بأنه رد ضروري ومشروع على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها واشنطن.

وكانت الحكومة الصينية أمرت الجمعة بإغلاق هذه القنصلية، ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة بحق القنصلية الصينية في هيوستن.

وتوجه عدد من سكان تشنغدو (جنوب غربي الصين) الأحد إلى القنصلية الأميركية في مدينتهم لالتقاط الصور ورفع الأعلام الصينية إلى جانبها، وسط حضور أمني كثيف، قبل أن تغلق أبوابها بأمر من بكين.

صينيون يتجمعون لالتقاط الصور أمام القنصلية الأميركية في تشنغدو (رويترز)

وارتفع منسوب التوتر في العلاقات الصينية الأميركية، التي تسممها أصلا حرب تجارية وتبادل اتهامات بالمسؤولية عن كوفيد-19؛ بعد إعطاء حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء مهلة 72 ساعة لإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن بتكساس، باعتبار أنها "مركز للتجسس".

وردت الصين الجمعة بإجراء مماثل بحق البعثة الدبلوماسية الأميركية في تشنغدو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16.5 مليون نسمة.

وتوجه الأحد عدد كبير من الأشخاص للقنصلية في تشنغدو لالتقاط الصور، وسط حضور أمني كبير.