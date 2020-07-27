أكدت أنها لا تسعى للتصعيد.. إسرائيل تنشر منظومة القبة الحديدية على الحدود اللبنانية

نشر الجيش الإسرائيلي منظومة القبة الحديدية القادرة على اعتراض الصواريخ قريبة ومتوسطة المدى في مواقع عدة قرب الحدود مع لبنان، تحسبا لهجمات انتقامية من حزب الله.

من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده لا تسعى لتصعيد لا طائل منه لكن من سيحاول اختبارها سيواجه ردا قويا.

وشدد غانتس على أن إسرائيل مصممة على المحافظة على مصالحها في منع إيران من التمركز عسكريا على حدودها.

ويُبقي الجيش الإسرائيلي على قواته على درجة عالية من التأهب تحسبا لرد حزب الله على مقتل أحد أفراده في غارة نسبت لسلاح الجو الإسرائيلي في محيط العاصمة السورية دمشق.

في غضون ذلك، بث الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني صورا للطائرة الإسرائيلية المسيرة التي كانت قد سقطت عند الجانب اللبناني من الحدود أمس.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن المسيرة سقطت بسبب خلل فني أصابها.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تحليقا مكثفا للطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية منذ إعلان الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في صفوفه في تلك المنطقة.

وتفاوتت تقديرات المحللين العسكريين الإسرائيليين حيال السيناريوهات المتوقعة، إذ بينما رجح بعض المحللين هجوما من حزب الله قبل عيد الأضحى الذي يصادف الجمعة، قال آخرون إن الحشود العسكرية جعلت حزب الله يتراجع عن الانتقام.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الاثنين إن أحد السيناريوهات المحتملة هو إطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع صوب جنود من الجيش الإسرائيلي واستهدافهم بنيران قناصة قرب الحدود.