نجل العودة يجهز قائمة بالانتهاكات التي تعرض لها والده والمتورطين فيها

قال الدكتور عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة إنه بصدد جمع كل الانتهاكات التي مورست ضد والده المعتقل منذ نحو 3 سنوات في السجون السعودية.

وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر أنه سيرصد الخروقات غير الإنسانية المتعلقة بحقوق والده الأساسية منذ لحظة اعتقاله وقبلها، والأحداث التالية من تعذيب وضغط وإيذاء، وسيجمع كل المعلومات عن المتورطين بالانتهاكات ضده.

وأشار إلى أن ذلك سيشمل كل من تورط في الانتهاكات ضد والده من منسوبي الأجهزة الأمنية أو من محققين وحراس ومنتسبين للأجهزة "العدلية" أو إعلاميين مشتبه بهم وسواهم.

وأوضح عبد الله العودة إلى أن الهدف من ذلك هو الرصد الحقوقي والقانوني والإعلامي محليا ودوليا، والتجهيز في خطوة تالية للترافع واتخاذ التدابير القانونية، ورفع الدعاوى محليا وإقليميا.

ودعا كل من لديه أي معلومات أو وثائق تتعلق بالانتهاكات ضد والده إلى مراسلته عبر البريد الإلكتروني.

وذكّر عبد الله العودة المقيم بالمهجر في مقابلة سابقة مع الجزيرة بسلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها والده في السجون السعودية منذ نحو 3 سنوات.