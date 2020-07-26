مللنا منك.. مظاهرات جديدة في إسرائيل تطالب برحيل نتنياهو

تجددت المظاهرات المنادية باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد، وتتعرض حكومته لاتهامات بالتقصير في مواجهة وباء كورونا في ظل تزايد الإصابات والتداعيات السلبية للأزمة.

فقد تظاهر الليلة الماضية آلاف الإسرائيليين قرب مقر الإقامة الرسمي والمنزل العائلي الخاص لنتنياهو في كل من القدس الغربية ومدينة قيسارية الساحلية.

ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها "فاسد، مللنا منك"، و"منفصل" (عن الواقع)، و"أين الأخلاق؟ القيم؟ يا للخسارة"، وقد استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين، كما أوقفت بعضهم.

وفي حين أن التحركات السابقة المتواصلة منذ أشهر كانت تنظم غالبا في تل أبيب والقدس المحتلة تعد المظاهرات التي خرجت في قيسارية -والتي ضمت المئات- الأولى من نوعها.

وتأتي التحركات الجديدة استمرارا للاحتجاجات ضد نتنياهو بسبب تدهور الوضع الاقتصادي جراء ما اعتبروه سوء الأداء الحكومي في مواجهة وباء كورونا، وأيضا على خلفية تهم الفساد التي يحاكم بشأنها.

الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين بالقدس (الأوروبية)

وتشارك في هذه المظاهرات قطاعات مختلفة في إسرائيل يتقدمها ما يعرف بحراك "الرايات السوداء" الذي يعتبر أن نتنياهو لم يعد يصلح للبقاء في سدة الحكم، ويتهمه بتسخير كل الإمكانيات لخدمة مصالحه الخاصة، في محاولة للهروب من المحاكمة بتهم فساد.

ونتنياهو متهم بالفساد والغش وخيانة الأمانة في 3 قضايا، وقد مثل في وقت سابق أمام المحكمة التي أجلت محاكمته حتى مطلع العام المقبل.

وتواجه الحكومة التي يقودها نتنياهو بالشراكة مع زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس اتهامات بالتسرع في فتح الاقتصاد، والعجز عن اتخاذ تدابير متناسقة لوقف تفشي الفيروس.

ومع ارتفاع معدل الإصابات إلى نحو ألف إصابة يوميا تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في إسرائيل 60 ألفا، بينها 455 وفاة.