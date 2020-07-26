كورونا.. طوارئ في كوريا الشمالية ورئيس البرازيل يعلن شفاءه

أعلنت كوريا الشمالية حالة "الطوارئ القصوى" بعد اشتباهها بأول إصابة بفيروس كورونا، في حين أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو تعافيه من الإصابة بالفيروس.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الإصابة بأنها لـ"شخص يُشتبه بأنه مصاب بالفيروس الماكر عاد في 19 يوليو/تموز بعد أن اجتاز بطريقة غير شرعيّة خطّ ترسيم الحدود".

وكانت بيونغ يانغ قالت في وقت سابق إنه لم تُسجل أي إصابة بكوفيد-19، المرض الذي يُسببه فيروس كورونا، وإن حدود البلاد لا تزال مقفلة.

وأوضحت الوكالة أن الشخص المعني "فارٌّ ذهب إلى الجنوب قبل ٣ سنوات" وعُثر عليه في بلدة كايسونغ الحدودية مع كوريا الجنوبية.

ونقلت عن الرئيس كيم جونغ أون أن الحكومة اتخذت "الإجراء الوقائي بفرضها إغلاقاً كاملاً على بلدة كايسونغ" في 24 يوليو/تموز.

الرئيس البرازيلي

من جهته، أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن الاختبارات أكدت تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال في منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، إن نتيجة الاختبار الرابع لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وكان بولسونارو يقيم في الحجر الصحي منذ اكتشاف إصابته بالفيروس في السابع من يوليو/تموز الجاري.

وأكّدت الفحوصات الطبية التي أجريت له للمرة الثالثة إصابته بالفيروس، إلى أن جاءت نتيجة الاختبار الرابع سلبية.

يشار إلى أن البرازيل هي ثانية كبرى الدول تأثرًا بالوباء عالميا بعد الولايات المتحدة.

وقد أودى الفيروس في البرازيل بحياة 85 ألفا و385 شخصا، وبلغت الإصابات مليونين و348 ألفا.

ووفق موقع ورلد ميتر المتخصص في رصد ضحايا كورونا، فإن عدد المصابين حول العالم بلغ 16 مليونا و198 ألفا و781، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 648 ألفا و399، واقترب عدد المتعافين من ١٠ ملايين شخص.

المنطقة العربية

في العراق، قررت حكومة إقليم كردستان إعادة فتح أبواب المساجد كافة أمام المصلين، بعد إغلاقها في مارس/آذار الماضي ضمن خطتها الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن على المصلين الذين يؤدون صلاة الجماعة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وأهمها ارتداء الكمامات، ومراعاة مسافة التباعد الاجتماعي. ويتجاوز عدد المساجد في إقليم كردستان العراق 5500 مسجد.

أما في سلطنة عمان فبدأ سريان قرار الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ومنع حركة التجول وإغلاق المحلات التجارية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

ويأتي القرار الذي سيستمر تنفيذه حتى الثامن من أغسطس/آب القادم بناء على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين بالمرض خلال الأسابيع الماضية.

وبلغت حالات الإصابة بالفيروس في السلطنة حتى السبت نحو 75 ألف حالة، و371 حالة وفاة.

وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 811 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى نحو 19 ألفا و645 حالة.

وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى يوميا منذ ظهور الفيروس، وقد أهابت وزارة الصحة بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وفي مصر قالت وزارة الصحة السبت إنه تم تسجيل 511 حالة إصابة جديدة، وبلغ عدد الوفيات 40 حالة، في حين رصد اليمن ٥ وفيات بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في بيان "ليست أي دولة بمنأى"، مضيفة أن الارتفاع في عدد الإصابات سببه انتقال العدوى بشكل سريع في الأماكن المكتظة كما هي الحال في القارة الأميركية وآسيا.