شركة إسرائيلية أرسلت إلى الإمارات منتجا لمكافحة كورونا

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع تويتر التابع لها، أن شركة إسرائيلية أرسلت أحد ابتكاراتها في مجال مكافحة فيروس كورونا إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر الحساب تغريدة قال فيها إن: نائبة رئيس قسم التطوير في شركة رفائيل الإسرائيلية كشفت في مقابلة مع موقع "واي نت" الإخباري بالعبرية، أنه تم إرسال أحد ابتكارات الشركة لمكافحة فيروس كورونا إلى أبو ظبي.

ولم يذكر الحساب جهات أو دولا أخرى أرسل إليها المنتج الجديد باستثناء دولة الإمارات التي لا تقيم علاقة رسمية مع تل أبيب، ولكن قطار التطبيع بينهما يتحرك -رغم ذلك- بسرعة كبيرة.

نائبة رئيس قسم التطوير في شركة رفائيل الإسرائيلية كشفت في مقابلة مع موقع واي نت الاخباري بالعبرية انه تم ارسال احد ابتكارات الشركة لمكافحة فيروس كورونا الى ابو ظبي. pic.twitter.com/0wrw1Rz8ab — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 26, 2020

اتفاقات بين الإمارات وإسرائيل

وفي الثاني من يوليو/تموز الجاري وقّعت شركتان إسرائيليتان اتفاقية مع عدد من الشركات الإماراتية لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي (جلتس) إن الشركتين هما شركة الصناعات الإسرائيلية الجوية وشركة رفائيل (حكوميتان) اللتان تتبعان وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتزودان الجيش بالمعدات والصواريخ وأنظمة الدفاع العسكرية.

وأوضحت الإذاعة في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الشركتين وقعتا الاتفاقية مع 42 شركة إماراتية.

من جانبها، أعلنت الإمارات رسميا يوم 26 يونيو/حزيران الماضي إطلاق مشاريع مشتركة مع إسرائيل في المجال الطبي ومكافحة كورونا، وفي اليوم نفسه كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن أبو ظبي زودت إسرائيل بـ100 ألف جهاز فحص للفيروس.

وجاء ذلك قبل يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعاون بلاده مع الإمارات في مجال مكافحة كورونا، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.