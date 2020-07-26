خشية رد محتمل من حزب الله.. إسرائيل تستنفر جيشها وتتوعد سوريا ولبنان

توعدت إسرائيل لبنان وسوريا بالرد على أي هجوم من أراضيهما، وأبقت على قواتها في حالة استنفار على الحدود مع البلدين خشية رد محتمل من حزب الله اللبناني على مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي بسوريا.

فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في ختام اجتماعه أمس السبت مع كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية إن لبنان وسوريا سيتحملان المسؤولية عن أي عمل ضد إسرائيل ينطلق من أراضيهما.

وأصدر غانتس تعليمات لقواته بالبقاء في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع لبنان وجبهة الجولان.

من جهته، اطلع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي برفقة شعبة الاستخبارات العسكرية وقائد المنطقة الشمالية على استعدادات الجيش لرد محتمل من حزب الله على مقتل أحد أفراده في غارة إسرائيلية استهدفت الاثنين الماضي مواقع قرب مطار دمشق الدولي.

وطلب كوخافي من القيادة الشمالية للجيش تقليص تحرك القوات على الحدود كي لا تتحول إلى أهداف لحزب الله.

وكان حزب الله نعى علي كامل محسن، وهو قيادي بارز في الحزب وينحدر من جنوب لبنان، وقتل محسن في غارة إسرائيلية قرب مطار دمشق، والتي قالت مصادر في مخابرات غربية إنها أصابت مخزن ذخيرة رئيسيا مدعوما من إيران.

وهذا أول عضو من الحزب يعلن عن مقتله في غارة إسرائيلية منذ أن حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله العام الماضي من أن سقوط أي قتيل آخر من الحزب في سوريا سيلقى ردا.

ووفق مصادر إعلامية لبنانية، فإن الأمم المتحدة نقلت رسالة إلى حزب الله عن طريق الأمم المتحدة تقول فيها إنها لم تكن تقصد قتل علي كامل محسن حين استهدفت مخزن الذخيرة المفترض قرب مطار دمشق.

استنفار إسرائيلي

وعلى الأرض، أبقى الجيش الاسرائيلي قواته في حالة استنفار وتأهب قصوى على طول الحدود مع لبنان وعلى خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل.

وأفاد مراسل الجزيرة أمس بأن الجيش الإسرائيلي أغلق مقاطع من شارع الشمال القديم المحاذي للحدود مع لبنان، ونشر حواجز عسكرية في مواقع بالجليل (شمالي فلسطين).

كما قلل الجيش تحركات مركباته العسكرية، وحظر على المزارعين الإسرائيليين الدخول إلى مزارعهم القريبة من السياج الأمني.

وكان الجيش الإسرائيلي قال أول أمس الجمعة إن طائرات مروحية تابعة له قصفت مواقع لجيش النظام السوري ردا على قذائف هاون أطلقت باتجاه الجولان المحتل، وتسببت في أضرار مادية بالجانب الإسرائيلي.

في السياق، أعلن الجيش اللبناني مساء أمس السبت أن طائرات إسرائيلية مسيرة نفذت يومي الجمعة والسبت 29 خرقا للأجواء اللبنانية، مشيرا إلى أن الخروقات كلها تمت في مناطق الجنوب.

وأضاف أن قيادة الجيش اللبناني تتابع موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).