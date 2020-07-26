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سياسة

الحوثيون: دول العدوان لم تتجاوب مع مبادرات السلام والسعودية فشلت في إدارة الصراع بين حلفائها

محمد عبد السلام: التحالف لا يريد سلاما عادلا إنما يريدون سلاما وفق تصوره فقط (الجزيرة)
محمد عبد السلام: التحالف لا يريد سلاما عادلا إنما يريدون سلاما وفق تصوره فقط (الجزيرة)
26/7/2020

قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام إن ما وصفها بدول العدوان، في إشارة منه للتحالف السعودي الإماراتي، لم تتجاوب مع مبادرات السلام، وإنه ما على الشعب اليمني إلا مواصلة المواجهة.

وأضاف عبد السلام أن التحالف السعودي الإماراتي والأمم المتحدة لا يتعاطون بإيجابية مع أي مبادرة سلام لأنهم لا يريدون سلاما عادلا إنما يريدون سلاما وفق تصورهم.

وأوضح أن الشعب اليمني جعل من العدوان والحصار فرصة لبناء قدرات عسكرية تحمي أمن اليمن واستقراره، مؤكدا أن اليمن يتعرض "من خلال العدوان والحصار الظالم لجرائم حرب يومية"، حسب تعبيره.

وقال إن ست سنوات من الحرب أثبتت للشعب اليمني أن الخيار الوحيد والمفيد هو المواجهة.

وتعليقا على اتفاق الرياض، قال عبد السلام إنه لا يحق للنظام السعودي التدخل السياسي وتغيير الحكومات والقيادات السياسية، كما أن الاتفاق تعبير صريح عن فشل النظام السعودي في إدارة الصراع بين حلفائه.

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