ليبيا.. رفض رسمي وشعبي ودعوات للتحقيق في زيارة كاتب يهودي لمصراتة

قوبلت زيارة الكاتب اليهودي الفرنسي برنارد ليفي لليبيا برفض شعبي ورسمي واسع، ومطالبات بالتحقيق مع من سمح له بالزيارة دون أن يعرف حتى الآن الجهة التي سمحت بذلك.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، عن "استغرابه للسماح" بدخول ليفي إلى مصراتة، وطلب بفتح تحقيق في الزيارة والجهة الداعية له، لا سيما مع دعم باريس للواء المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس، بعد ساعات من وصول برنارد ليفي إلى مصراتة في زيارة لاقت رفضا كبيرا من قبل أغلب النشطاء، بسبب مواقف هذا الكاتب الداعمة لإسرائيل.

نستغرب السماح بدخول المدعو برنارد ليفي الى مدينة الصمود في ظل الموقف الفرنسي الداعم لمجرم الحرب حفتر، وأطالب الجهات المعنية التحقيق بسبب الزيارة والجهة الداعية لها. — خالد المشري (@KhaledMeshri) July 25, 2020

بدوره، أكد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا أن الحكومة لم توجه أي دعوة رسمية للكاتب برنارد ليفي لزيارة البلاد.

وقال باشاغا إن "الحكومة لم تدع رسميا أي شخصية صحفية لزيارة ليبيا وبعض الأطراف (دون تسمية) اعتادت الاصطياد في الماء العكر خدمة لمآرب سياسية معروفة".

واعتبر باشاغا أن حرية الصحافة والإعلام واحدة من أعمدة الدولة المدنية الديمقراطية، وحق الاعتراض على أي زيارة مكفول للجميع، ولا وصاية على الرأي العام رغم استغلال بعض الأطراف للأحداث غرض تصفية حسابات سياسية ضيقة.

بدوره، نفى المجلس البلدي بمصراتة علاقته بزيارة ليفي للمدينة، مؤكدا أنه لا وجود لأي تنسيق مع المجلس البلدي بالخصوص.

شعبياً، نظم أهالي ترهونة وقفة بالمدينة ضد الزيارة، وقالوا في بيان مشترك عقب الوقفة "نرفض زيارة برنارد ليفي ونحمل المسؤولية الكاملة للجهة التي نسقت الزيارة".

وأضاف البيان الذي بثته قناة ليبيا الأحرار "نعتبر هذا الشخص محرضا على الفتنة بين أبناء البلد الواحد، ولهذا ندين ونستنكر بشدة محاولته زيارة ترهونة".

وفي السياق، قال مصدر بالجيش الليبي للأناضول إن القوة المشتركة التابعة للمنطقة الغربية (تابعة للجيش)، توجهت إلى مداخل مدينة ترهونة (شرق طرابلس) لمنع ليفي من زيارة المدينة بعد توارد أنباء عن عزمه زيارتها.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن منع دخول ليفي ترهونة جاء لعدم حصوله على موافقة من السلطات العليا.

وبرنارد ليفي هو أكاديمي وإعلامي وسياسي يهودي فرنسي، وله صداقات مع كبار الأثرياء والساسة الفرنسيين بمن فيهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

ويعرف ليفي بتعصبه الشديد لإسرائيل عندما يتعلق الأمر بمصالحها وأمنها، فقد رفض وصف حروبها على غزة بالإبادة، وإثر العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع عام 2010، زعم أن الجيش الإسرائيلي "أكثر الجيوش أخلاقية وديمقراطية".