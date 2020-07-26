أردوغان: المخابرات التركية غيّرت قواعد اللعبة في ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدعم المعلوماتي والعملياتي الذي وفّره جهاز المخابرات التركية في ليبيا، غيّر قواعد اللعبة.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها لدى افتتاحه مبنى لجهاز المخابرات التركية في إسطنبول، أن هذا الدعم الذي قدمته المخابرات "أوقف تقدم الانقلابي حفتر الذي تبنى الطرق العسكرية بدل الحل السياسي في ليبيا"، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتدعم أنقرة حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، وقد ساعدتها خلال الأشهر الأخيرة على استعادة السيطرة على كامل حدود العاصمة طرابلس، وطرد قوات حفتر المدعومة من مصر والإمارات وروسيا من الغرب الليبي.

ورأى الرئيس التركي أنه بفضل تعاظم تأثير المخابرات الخارجية، بدأت بلاده تحتل مكانتها في كافة المحافل كقوة إقليمية وعالمية، حسب تعبيره.

وأضاف أن "المكاسب التي حققناها في مناطق الصراعات، تعزز قوتنا على طاولة المفاوضات وتمنحنا قوة الدفاع عن مصالح شعبنا".

وأشار أردوغان إلى أن المخابرات التركية تمكنت من جلب أكثر من 100 شخص متهمين بالانتماء لجماعة فتح الله غولن إلى تركيا. وتعتبر أنقرة هذه الجماعة منظمة إرهابية وتتهمها بتدبير وتنفيذ المحاولة الانقلابية في يوليو/تموز 2016.