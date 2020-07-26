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5 قتلى و17 جريحا بانفجار في سوق الخضار بمدينة رأس العين شمالي سوريا

التفجير نفذ بسوق الخضار بواسطة دراجة نارية مفخخة (التواصل الاجتماعي)
التفجير نفذ بسوق الخضار بواسطة دراجة نارية مفخخة (التواصل الاجتماعي)
26/7/2020

قتل خمسة مدنيين وأصيب 17 آخرون، في تفجير استهدف سوقا للخضار في مدينة رأس العين بريف الحسكة شمالي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ووقع التفجير بواسطة دراجة نارية ملغمة، وخلف أيضا أضرارا مادية كبيرة بالسوق.

وأفادت وكالة الأناضول بأن بين القتلى طفلا وامرأتين، وأن المصابين الذين يعانون من جروح خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفيات بتركيا.

وقالت إن قوات الأمن في المنطقة وجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم "ي ب ك – بي كا كا" الذي سبق أن نفذ عمليات تفجير مماثلة في رأس العين وغيرها من مناطق شمالي سوريا.

وفي حادثة أخرى، قال الدفاع المدني إن شابا قتل، بينما أصيب آخران جراء قصف مدفعي استهدف قرية عين لاروز بريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه على الفيسبوك صورا تظهر عمليات إسعاف المصابين في المكان.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند + وكالة الأناضول

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