5 قتلى و17 جريحا بانفجار في سوق الخضار بمدينة رأس العين شمالي سوريا

قتل خمسة مدنيين وأصيب 17 آخرون، في تفجير استهدف سوقا للخضار في مدينة رأس العين بريف الحسكة شمالي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ووقع التفجير بواسطة دراجة نارية ملغمة، وخلف أيضا أضرارا مادية كبيرة بالسوق.

وأفادت وكالة الأناضول بأن بين القتلى طفلا وامرأتين، وأن المصابين الذين يعانون من جروح خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفيات بتركيا.

Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Rasulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/yREulw5s6P — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020

وقالت إن قوات الأمن في المنطقة وجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم "ي ب ك – بي كا كا" الذي سبق أن نفذ عمليات تفجير مماثلة في رأس العين وغيرها من مناطق شمالي سوريا.

Rasuylan'da ilçe merkezinde sebze pazarında bir motorsiktle daha bir terör saldırısı. ilk belirlemelere göre biri çocuk ikisi kadın toplam 5 sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı. pic.twitter.com/1ojchOKdVt — Eşref musa (@Emusa87) July 26, 2020

وفي حادثة أخرى، قال الدفاع المدني إن شابا قتل، بينما أصيب آخران جراء قصف مدفعي استهدف قرية عين لاروز بريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه على الفيسبوك صورا تظهر عمليات إسعاف المصابين في المكان.