المتحدث باسم الجيش المصري ينشر صورة مغلوطة لتدريبات بالبحر المتوسط

نشر المتحدث باسم الجيش المصري صورة مغلوطة لما قال إنه تدريب للقوات البحرية المصرية في البحر المتوسط بمشاركة البحرية الفرنسية.

وكشفت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر أن الصورة نشرت للمرة الأولى على موقع البحرية الأميركية وتخص مناورات بحرية مشتركة في البحر المتوسط في سبتمبر/أيلول 2013.

#المتحدث_العسكرى : القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً فى نطاق البحر المتوسط … pic.twitter.com/UkM2kZ4LdC — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 25, 2020

وكان المتحدث العسكري المصري قد نشر قبل أسبوعين صورا لتدريبات عسكرية قال إنها في نطاق المنطقة الغربية، وعند التحقق منها تبين أنها قديمة أيضا.

وقال المتحدث اليوم إن القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت "تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية (أكونيه)".

وأضاف أن التدريب تركز على "أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية إضافة إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحرا".