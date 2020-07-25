مراسلون بلا حدود تطالب بتحقيق دولي مستقل في وفاة الصحفي السعودي صالح الشيحي

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بإجراء تحقيق دولي مستقل ترعاه الأمم المتحدة، لتحديد مسؤولية السلطات السعودية في قضية وفاة الصحفي السعودي صالح الشيحي نتيجة مضاعفات صحية بعد نحو شهرين من الإفراج عنه.

وقالت المنظمة -في بيان نشرته أمس الجمعة- إن الحالة الصحية للشيحي تدهورت بشكل سريع وأُدخل إلى العناية المركزة بعد الإفراج المفاجئ عنه في 19 مايو/أيار الماضي.

وأشارت إلى ما أوردته وسائل إعلام سعودية بأن الشيحي كان يعاني من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عبرت عن حزنها الشديد لوفاة الصحفي السعودي، ودعت السلطات السعودية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وشيع حشد من المواطنين السعوديين الصحفي الراحل الثلاثاء الماضي في مقابر رفحاء بمسقط رأسه شمالي المملكة، وقد رثاه العديد من الناشطين.

واعتقلت السلطات السعودية صالح الشيحي في ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد حديثه عن الفساد في الديوان الملكي السعودي، وقد حكم عليه بالسجن 5 سنوات وبالمنع من السفر لمدة 5 سنوات أخرى.