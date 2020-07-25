إصابات كورونا تتجاوز 16 مليونا.. حظر تجول بسلطنة عمان وحصيلة يومية قياسية بالمغرب

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم 16 مليونا، بينما سجّل المغرب حصيلة قياسية في عدد الإصابات اليومية، وفرضت سلطنة عمان قرارات صارمة تحد من التجول والتنقل بين المحافظات.

وحسب موقع ورلد ميتر المختص برصد إحصائيات الفيروس حول العالم، بلغ عدد المصابين 16 مليونا و78 ألفا.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بأكثر من ٤ ملايين و264 ألفا، تلتها البرازيل بنحو مليون و348 ألفا، ثم الهند بأكثر من مليون و364 ألفا.

وحلت روسيا في المرتبة الرابعة، تلتها جنوب أفريقيا ثم المكسيك وبيرو وتشيلي وإسبانيا وبريطانيا وإيران وباكستان والسعودية وإيطاليا. ووفقا للموقع ذاته، فقد تجاوز عدد وفيات كورونا في العالم 644 ألفا والمتعافين ٩ ملايين و802 من الآلاف.

انتشار ومخاطر

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان "ليست أي دولة بمنأى"، مضيفة أن الارتفاع في عدد الإصابات سببه انتقال العدوى بشكل سريع في الأماكن المكتظة كما هي الحال في القارة الأميركية وآسيا.

وعقب إصابته بالفيروس أعلن اليوم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو السبت شفاءه من الوباء. وظهر في صورة رافعا إبهام إحدى يديه وحاملا بالأخرى علبة هيدروكسي كلوروكين، العقار الذي ثبت مرارا عدم نجاعته في علاج كوفيد-19.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 811 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى نحو 19 ألفا و645 حالة.

وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى يوميا منذ ظهور الفيروس. وقد أهابت وزارة الصحة بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وفي سلطنة عمان بدأ سريان قرار الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ومنع حركة التجول وإغلاق المحلات التجارية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

ويأتي القرار الذي سيستمر تنفيذه حتى الثامن من أغسطس/آب القادم بناء على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين بالمرض خلال الأسابيع الماضية.

وبلغت حالات الإصابة في الفيروس في السلطنة حتى السبت نحو 75 ألف حالة، و371 حالة وفاة.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بتسجيل ٥ وفيات بالفيروس، إضافة إلى 382 إصابة، و627 حالة تعافٍ. وبحسب بيان للوزارة، ارتفع عدد الإصابات إلى 12 ألفا و795 حالة، بينها 78 وفاة، وأكثر من ٤ آلاف حالة تعاف، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاتين و83 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 35 حالة تعاف.

وأفاد البيان بأن أرقام الإصابات والوفيات الجديدة خاصة بيوم الجمعة، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول الأخرى.

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة 35 إصابة بالفيروس، إلى جانب 93 حالة تعاف.