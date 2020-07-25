سد النهضة.. مصريون وسودانيون يطلقون حملة ضد العطش وإثيوبيا تتطلع للدبلوماسية

أطلق مصريون وسودانيون حملة للتحذير من مخاطر سد النهضة الإثيوبي، في حين قال وزيران في إثيوبيا إن بلادهم تحتاج مزيدا من الجهود الدبلوماسية لتوضيح موقفها في القضية.

وحذرت "الحملة الدولية لحماية مصر والسودان من العطش" في أول مؤتمراتها اليوم السبت عبر الفيديو من مخاطر السد، بعدما بدأت إثيوبيا في الآونة الأخيرة ملء خزان السد المقام على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل.

وأطلقت هذه الحملة غير الحكومية بمشاركة خبراء من السودان ومصر بينهم معارضون مصريون.

وخلال المؤتمر الذي حمل عنوان "صرخة شعبي مصر والسودان.. لا للعطش لا للغرق لا للدمار"، قال الأكاديمي السوداني المتخصص في القانون الدولي للمياه أحمد المفتي إن "إثيوبيا عملت على تجهيز سد النهضة منذ عام 2008 وحتى 2011، مستغلة سوء الظروف السياسية في مصر والسودان".

ورأى المفتي أن كافة إجراءات إثيوبيا منذ تدشين السد عام 2011 وحتى توقيع الدول الثلاث المعنية اتفاق مبادئ عام 2015 لتنظيم بناء السد هي "أعمال غير شرعية".

من جهته، قال الأكاديمي المصري عصام عبد الشافي إن " إثيوبيا استطاعت أن تفرض نفسها مستغلة الأزمات في دول الجوار، وكان حرصها الدائم على أن تقوم بإنجاز وطني جامع متجسد في مشروع النهضة".

الدبلوماسية الإثيوبية

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو إن سد النهضة مشروع رئيسي وحد جميع الإثيوبيين وعالج قضايا التوافق الوطني في الأمة الإثيوبية منذ تدشينه عام 2011.

وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمته السفارة الإثيوبية في الهند تحت عنوان "وضع مفاوضات سد النهضة والمستقبل" أن التطوير المستقبلي للسد يحتاج إلى قدر كبير من الجهود الدبلوماسية لتوضيح موقف إثيوبيا "المعقول" من سد النهضة تجاه بقية العالم.

وتابع قائلا "يجب على جميع الإثيوبيين، وخاصة أولئك الذين يعملون في الخارج في المجال الأكاديمي إطلاع العالم على موقف إثيوبيا المعقول من النيل من خلال المنشورات ووسائل الإعلام الأخرى".

ورأى أندارغاشيو أنه كان من الممكن إتمام المفاوضات بشأن السد في مراحلها المبكرة بنتائج مربحة لو قبلت دول المصب بما وصفه بالنهج الودي لإثيوبيا.

البناء والملء بالتوازي

من جانبه قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بقلي إن إثيوبيا استخلصت العديد من الدروس البناءة من حالات الصعود والهبوط السابقة فيما يتعلق بالبناء والقضايا الدبلوماسية المتعلقة بالسد.

وأكد أهمية الجهود المستقبلية قائلا "تحتاج قضايا السد إلى المزيد من الجهود الدبلوماسية لعرض صورة حقيقية عن إثيوبيا للعالم فيما يتعلق بالسد".

وأوضح بقلي أن عملية بناء سد النهضة تتبع نهجا ذكيا يسمح بأعمال البناء وملء السد بالتوازي، مشيرا إلى أن بناء السد سيكتمل عام 2023 وأن توليد الطاقة منه سيبدأ العام المقبل باستخدام اثنين من التوربينات.

وأضاف أن البحيرة الصناعية خلف السد ستخلق بيئة مناسبة للشروع في أنشطة اقتصادية مثل مصايد الأسماك والسياحة وتصنيع الأخشاب.