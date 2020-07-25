تجمع المهنيين السودانيين ينسحب من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير

أعلن تجمع المهنيين السودانيين سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة لتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، المشارك في الحكومة الانتقالية، وذلك اعتراضا على أداء الحكومة وقوى الحرية.

وقال التجمع في بيان له اليوم نشر على حسابه في موقع تويتر، إنه قرر سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير، وانسحابه من هذه الهياكل بشكلها الحالي.

وعزا التجمع، الذي يعد أبرز مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير، قراره إلى التجاوزات والمفارقات في بنود الإعلان، مضيفا أن قراره جاء بعد أن اتضح له عجز الحكومة عن أداء مهامها، وبعد أن اتسم أداء قوى الحرية والتغيير بالارتباك، وتغليب المصالح الضيقة، وتقديم الاعتبارات التكتيكية على المصالح الإستراتيجية الكبرى.

وقرر تجمع المهنيين تنظيم مؤتمر عاجل للتباحث بشأن إعادة بناء وهيكلة قوى الحرية والتغيير، لتصبح معبرة عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 والبناء عليها.

وقال عضو مجلس التجمع الوليد علي للجزيرة إن القرار جاء نتيجة مجموعة من النقاشات والتقييمات قام بها مجلس التجمع في الفترة السابقة منذ توقيع الوثيقة السياسية بين قوى التغيير والمجلس العسكري، وكذلك بعد قراره تغيير مندوبيه داخل هياكل قوى الحرية والتغيير ورفض المجلس المركزي لقوى الحرية للمندوبين الجدد.

استكمال مهام الثورة

وأضاف علي أنه مما عجّل بهذه الخطوة مواكب (مسيرات) 30 يونيو/حزيران المنصرم التي دعت لاستكمال مهام الثورة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتم التعامل معها ببطء غير مفهوم.

وفي 3 يوليو/تموز الجاري، أعلن تجمع المهنيين تجميد عضوية 5 أجسام مهنية تابعة له بعد تصاعد حدة الخلافات الداخلية بين هيئات التجمع، الذي يعد أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي ضد الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2019 وقع تجمع المهنيين السودانيين على "إعلان الحرية والتغيير" مع تحالفات سياسية ومسلحة شملت قوى الإجماع الوطني وتحالف أحزاب وحركات مسلحة في "قوى نداء السودان"، والتجمع الاتحادي المعارض، ومنظمات مجتمع مدني.

وبدأت بالسودان يوم 21 أغسطس/آب الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي قادت الحراك الشعبي.