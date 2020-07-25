الرئيس التونسي يكلف اليوم رئيس وزراء جديدا خلفا للفخفاخ.. وحركة النهضة تدعو للحوار وتجنب الإقصاء

دعت حركة النهضة التونسية مكونات الساحة السياسية كافة إلى التهدئة والحوار، ودعم مقومات الوحدة الوطنية وتجنب التحريض والإقصاء، في حين يتوقع أن يعلن الرئيس قيس سعيد اليوم الشخصية التي سيكلفها بتشكيل حكومة جديدة.

وعبرت الحركة في بيان عن ثقتها في حسن اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة المقبلة، وانفتاحها على مختلف الأحزاب والكتل الديمقراطية للإسراع بتشكيل الحكومة، مستهجنة دعوات إقصائها من المشهد السياسي والحكومي خدمة لما وصفتها بالأجندات الأجنبية المشبوهة.

ومؤخرا، دعت قيادات في التيار الديمقراطي (اجتماعي 22 نائبا) وحركة الشعب (قومية 14 نائبا) إلى تشكيل حكومة جديدة بدون حركة النهضة.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس التونسي اليوم الشخصية التي سيكلفها بتشكيل حكومة جديدة لخلافة حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة.

وكان سعيد قد تلقى على مدار الأسبوع الماضي مقترحات الكتل البرلمانية التي ضمت مرشحين عدة لتولي منصب رئيس الحكومة، من بينهم شخصيات حزبية واقتصادية، إضافة إلى وزراء في الحكومة الحالية.

مقترحات النهضة

وقالت حركة النهضة -التي تحوز على الكتلة الكبرى في البرلمان- إنها اقترحت على الرئيس سعيد كلا من محمد خيام التركي ومحمد فاضل عبد الكافي لتولي تشكيل الحكومة.

وخيام التركي رجل أعمال وقيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أما عبد الكافي فهو الوزير الأسبق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي (27 أغسطس/آب 2016 إلى 12 سبتمبر/أيلول 2017) في حكومة يوسف الشاهد.‎

وذكرت الحركة أن الشخصيتين من الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة أعباء حكومة وطنية ذات حزام سياسي واسع، والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ويتزامن موعد التكليف مع العيد الوطني للجمهورية التونسية والذكرى السنوية الأولى لوفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.

وقال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إنه تقرر عقد جلسة عامة لمناقشة سحب الثقة منه كرئيس للبرلمان في الثلاثين من الشهر الجاري.

وأضاف الغنوشي أنه لم يأت على ظهر دبابة حتى يفرض نفسه على إرادة النواب.