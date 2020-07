البنتاغون: روسيا أرسلت معدات عسكرية لدعم قوات حفتر في ليبيا

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة إن "روسيا تواصل إمداد المتمردين الليبيين بمجموعة واسعة من الأسلحة، بينها طائرات مقاتلة وصواريخ دفاع جوي وألغام أرضية وسيارات مدرعة، عبر مجموعة فاغنر للمرتزقة المدعومة من موسكو".

ونشر البنتاغون صورا ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية قال إنها تظهر معدات عسكرية أوصلتها مجموعة فاغنر إلى "الخطوط الأمامية" للنزاع الليبي في سرت.

وتظهر الصور طائرة شحن أسلحة روسية من طراز "اليوشن إيل-76" (Ilyushin Il-76)، وطائرات مقاتلة، ومنصات إطلاق صواريخ "سا-22" (SA-22)، وشاحنات ثقيلة، وعربات مصفحة مضادة للألغام؛ في سرت وقاعدة الخادم الجوية (شرق بنغازي).

وقال مدير العمليات في قيادة أفريقيا في الجيش الأميركي (أفريكوم) الجنرال برادفور غيرينغ إن "الصور دليل على أن موسكو تبني تواجدها في ليبيا إلى جانب الجنرال خليفة حفتر، الذي يشن عملية عسكرية للاستيلاء على السلطة من حكومة الوفاق التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس".

وأضاف غيرينغ -في بيان- أن نوع المعدات وحجمها يظهران نية لبناء قدرات لعمل عسكري هجومي طويل الأمد، وليس مساعدات إنسانية، ويشيران إلى أن وزارة الدفاع الروسية تدعم هذه العمليات.

موطئ قدم

وفي وقت سابق، قالت أفريكوم إن روسيا تواصل البحث عن موطئ قدم لها في ليبيا. وأضافت -في تغريدة على تويتر- أن لديها أدلة متزايدة على أن روسيا تواصل -من خلال مجموعة فاغنر- نشر معدات عسكرية برية وجوية في ليبيا.

LIBYA: #Russia & the #Wagner Group continue to be involved in both ground & air operations in #Libya

"Russia continues to play an unhelpful role in Libya by delivering supplies & equipment to the Wagner group," said Maj. Gen. Gering.

More: https://t.co/NewSqn0cMJ pic.twitter.com/E7zEMDQxZi

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) July 24, 2020