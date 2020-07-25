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إغلاق نقابة المعلمين في الأردن واقتحام مقرها الرئيسي

قوات الأمن الأردنية تغلق مقر نقابة المعلمين بعمان (مواقع التواصل الاجتماعي)
قوات الأمن الأردنية تغلق مقر نقابة المعلمين بعمان (مواقع التواصل الاجتماعي)
25/7/2020

أصدر النائب العام بالعاصمة الأردنية عمان حسن العبد اللات، قرارا قضائيا "بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين".

وقالت نقابة المعلمين في تدوينات على صفحتها بالفيسبوك إن قوات الأمن اقتحمت مقرها الرئيسي في العاصمة عمان، ومبان أخرى تابعة للنقابة في المحافظات، ومنعت الموظفين والمراجعين من الولوج إليها.

وذكرت في تدوينة أخرى إنه تم إغلاق الأبواب على الموظفين والمراجعين والمتواجدين في النقابة، وأخذ هواتفهم المحمولة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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