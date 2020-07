قالت إن ذلك يتم عبر مجموعة فاغنر.. أفريكوم: روسيا تواصل نشر معدات عسكرية برية وجوية في ليبيا

قالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا إن روسيا تواصل البحث عن موطئ قدم لها بليبيا، في حين جددت أطراف عدة تأكيدها على ضرورة اعتماد الحل السياسي في البلاد.

وأضافت "أفريكوم" (US Africom) في تغريدة على تويتر أن لديها أدلة متزايدة على أن روسيا تواصل من خلال مجموعة فاغنر نشر معدات عسكرية برية وجوية في ليبيا.

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، والسفير الأميركي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، أهمية إعادة فتح حقول النفط في ليبيا واستئناف تصديره تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

واتفق السراج وساترفيلد -في لقائهما في إسطنبول- على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية، وضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 ومخرجات مؤتمر برلين.

ويأتي هذا اللقاء عقب يوم من اتصال هاتفي أجراه السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب الليبي بطبرق عقيلة صالح، بحثا خلاله استئناف إنتاج النفط بالبلاد.

LIBYA: #Russia & the #Wagner Group continue to be involved in both ground & air operations in #Libya

——

"The type and volume of equipment demonstrates an intent toward sustained offensive combat action capabilities, not humanitarian relief," said Gering.

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) July 24, 2020