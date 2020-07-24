قذائف تسقط بالجولان السوري وتخلف أضرارا بالجانب الإسرائيلي

قال الجيش الإسرائيلي إن قذائف صاروخية عدة سقطت اليوم الجمعة في الطرف السوري لخط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل، دون أن يحدد مصدر إطلاقها.

وأضاف -في بيان- أن شظايا القذائف تسببت في أضرار لمبنى ولسيارة مدنية إسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان وفي الجولان السوري المحتل، تحسبا لرد من حزب الله اللبناني على مقتل أحد عناصره في غارة جوية نسبت لإسرائيل في سوريا قبل أيام.

وفي السنوات السابقة تكرر سقوط قذائف في الجولان المحتل، وكان ذلك في الغالب بشكل عشوائي، ورغم ذلك كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد بقصف مواقع داخل سوريا.