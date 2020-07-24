قطر تقدم مستشفيين ميدانيين لمساعدة العراق في علاج مصابي كورونا

وصلت أمس الخميس إلى مطاري بغداد والبصرة الدوليين ثلاث طائرات قطرية تحمل مستشفيين ميدانيين مقدمين من دولة قطر، لدعم جهود وزارة الصحة العراقية في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وقال مراسل الجزيرة إن أحد المستشفيين سيقام في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق، بينما سيقام الآخر في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن كلا منهما مجهز بـ 250 سريرا.

وتقرر تركيز المستشفيين في الفلوجة والناصرية بالنظر إلى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا فيهما، وعجز المستشفيات المحلية عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين.

وقال سفير دولة قطر لدى العراق خالد بن حمد السليطي إن هذه المساعدات تأتي في إطار توطيد العلاقات والتعاون بين البلدين، في مجالات بينها الصحة والتعليم والأمن، مضيفا أن العلاقات ستتطور أكثر فأكثر.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد مطلع الشهر الماضي أن بلاده قدمت مساعدات طبية إلى أكثر من 20 دولة في شكل إمدادات بالمعدات الطبية وبناء المستشفيات الميدانية.

كما قدمت قطر مساهمة مالية بمبلغ 140 مليون دولار لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف التي تعمل في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.