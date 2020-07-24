تريدنا جسرا نحو إسرائيل.. الرجوب: دولة خليجية غير مرتاحة لأجواء المصالحة الفلسطينية

قال أمين سر اللجنة المركزية بحركة فتح جبريل الرجوب إن هناك دولة خليجية غير راضية عن المصالحة الفلسطينية، بين حركتي فتح وحماس.

وركز الرجوب في معرض حديثه عن معوقات المصالحة الفلسطينية على إحدى الدول الخليجية التي لم يسمها والتي قال إن طائراتها حطت مؤخرا في مطار اللد (بن غوريون).

وأضاف في مقابلة مع قناة الحوار التي تبث من لندن، "هم يريدوننا كوبري (جسرا) ونحن رفضنا ذلك، وأكدنا أن بوابة القدس هي عمّان وبوابة غزة هي القاهرة".

ومن الواضح أن الرجوب يشير إلى دولة الإمارات التي أرسلت مؤخرا طائرتين تحملان ما قالت إنها مساعدات للفلسطينيين في مواجهة كورونا، ولكن الحكومة الفلسطينية اعتبرتها محاولة لتسريع وتيرة التطبيع مع الاحتلال عبر البوابة الفلسطينية.

وشدد أمين سر اللجنة المركزية بحركة فتح على أن التقارب مع حماس بات هدفا إستراتيجيا، وأضاف أن لقاءه مع القيادي بحركة حماس صالح العاروري هو انطلاقة نحو ذلك الهدف.